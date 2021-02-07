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    Сколько раз «Ман Сити» вскроет оборону «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.89) на тоталы в футбольном матче АПЛ 7 февраля 2021 года

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка
    Игроки «Ман Сити»
    В рамках центрального поединка 23 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток будет дан 7 февраля в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Февраля 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    В этом сезоне «Ливерпуль» проигрывает гонку за чемпионство. «Мерсисайдцы» стали часто терять очки, а основой неудач является большое количество травм и плотный график игр.

    Подопечные Юргена Клоппа проиграли в прошлом туре «Брайтон» 0:1, причем на своем поле. Это было второе поражение дома подряд и четвертая домашняя игра без побед для «Красных».

    В других матчах «Ливерпуль» уступил «Бернли» 2:3, победил «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» с одинаковым результатом 3:1.

    В таблице хозяева занимают 4 место. Они набрали 40 очков и отстают от «Сити» на 7 пунктов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Что касается лазарета, то в списке числятся Джоэль Матип, Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Диогу Жота и Наби Кейта. Под вопросом участие Алисона, Мане и Фабиньо.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» прекрасно проводит зимнюю часть сезона. В АПЛ команда Гвардиолы имеет 13-матчевую серию побед с учетом всех турниров. В АПЛ она достигла отметки в 9 матчей.

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    • «Горожане» являются лидерами турнирной таблицы АПЛ, имея 47 очков. При этом гости не сыграли одного матча, поэтому у них есть преимущество в виде дополнительной игры. Кроме того, отметим, что с 13 пропущенными голами «Бело-голубые» являются самой надежной командой лиги.

    «Сити» не пропускал в шести матчах АПЛ. «Шейхи» победили 2:0 «Бернли», обыграли «Шеффилд Юнайтед» 1:0, разгромили «Вест Бромвич» 5:0, одолели «Астон Виллу» 2:0 и «Кристал Пэлас» 4:0.

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    В списке травмированных у «Ман Сити» капитан Кевин Де Брейне и защитник Нейтан Аке. Вряд ли стоит ожидать появление Серхио Агуэро с первых минут.

    Ставка

    На бумаге «Ман Сити» фаворит матча за 2.11. «Ливерпуль» оценивают коэффициентом 3.43, тогда как ничья оценена цифрой 3.70.

    «Ливерпуль имеет серьезные кадровые проблемы, которые однозначно вскроет "Ман Сити". Если не сыграет Фабиньо, то это еще больше оголит заднюю линию команды.

    Учитывая, как неудачно сейчас играет оборона "Мерсисайдцев", предлагаем поставить на индивидуальный показатель результативности гостей. Ставим на ИТБ2 1.5 за 1.89.

    Если "Сити" вскроет оборону хозяев, то им не останется другого выбора, кроме как идти вперед и брать свое. Это может раскрыть игру в целом. Ну а очные матчи этих двух команд в последнее время редко остаются нерезультативными. Ставим на тотал больше 3 за 2.18.

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