«Спортинг»
«Спортинг» в чемпионате по традиции борется за первое место. Пока получается отлично, ведь лиссабонцы лидируют с четыреохковым отрывом от ближайшего преследователя.
Сейчас в активе у команды 39 очков. Причем и атака смотрится довольно мощно (33 мяча), и оборона надежна — всего 9 пропущенных мячей в 15 матчах. Лучший результат в лиге!
В минувшем туре лидер взял очередные три очка. Жертвой стала проблемная «Боавишта» (0:2).
«Бенфика» для «Спортинга» является неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Спортинг» выиграл лишь в одном при четырех поражениях.
«Бенфика»
«Бенфика» в минувшем туре чемпионата потеряла важнейшие очки. Лишь ничья с «Насьоналем» (1:1) вряд ли видится успехом.
На текущий момент «Бенфика» занимает 3 место в турнирной таблице. А вот отставание от лидера составляет 6 очков, и сейчас есть шанс сократить его.
«Бенфика» вполне способна вернуться в полноценную чемпионскую гонку. Вот только для этого нужно непременно побеждать в лиссабонском дерби.
Тем более, «орлы» улучшили себе настроение в Кубке Португалии. «Бенфика» разгромила «Белененсеш» (3:0), чем проторила себе путь в полуфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 2.63, на ничью за 3.54, а на «Бенфику» — за 2.75
Хозяева намереваются сохранить комфортный отрыв от преследователей.
«Бенфика» будет непременно стараться победить, дабы вернуться в чемпионскую гонку.
В последние годы удача в лиссабонских дерби улыбается «орлам». Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» или ничья с коэффициентом 1.60