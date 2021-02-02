«Спортинг» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 00:30 мск. «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» в чемпионате по традиции борется за первое место. Пока получается отлично, ведь лиссабонцы лидируют с четыреохковым отрывом от ближайшего преследователя.

Сейчас в активе у команды 39 очков. Причем и атака смотрится довольно мощно (33 мяча), и оборона надежна — всего 9 пропущенных мячей в 15 матчах. Лучший результат в лиге!

В минувшем туре лидер взял очередные три очка. Жертвой стала проблемная «Боавишта» (0:2).

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«Бенфика» для «Спортинга» является неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Спортинг» выиграл лишь в одном при четырех поражениях.

«Бенфика»

«Бенфика» в минувшем туре чемпионата потеряла важнейшие очки. Лишь ничья с «Насьоналем» (1:1) вряд ли видится успехом.

На текущий момент «Бенфика» занимает 3 место в турнирной таблице. А вот отставание от лидера составляет 6 очков, и сейчас есть шанс сократить его.

«Бенфика» вполне способна вернуться в полноценную чемпионскую гонку. Вот только для этого нужно непременно побеждать в лиссабонском дерби.

Тем более, «орлы» улучшили себе настроение в Кубке Португалии. «Бенфика» разгромила «Белененсеш» (3:0), чем проторила себе путь в полуфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 2.63, на ничью за 3.54, а на «Бенфику» — за 2.75

Хозяева намереваются сохранить комфортный отрыв от преследователей.

«Бенфика» будет непременно стараться победить, дабы вернуться в чемпионскую гонку.

В последние годы удача в лиссабонских дерби улыбается «орлам». Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» или ничья с коэффициентом 1.60