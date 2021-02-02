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    «Орлы» выстоят в лиссабонском дерби

    «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Примейра-лиги 2 февраля 2021 года

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    «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз и ставка
    Ян Вертонген
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 00:30 мск. «Спортинг» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 02 Февраля 2021 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 00:30 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Спортинг»

    «Спортинг» в чемпионате по традиции борется за первое место. Пока получается отлично, ведь лиссабонцы лидируют с четыреохковым отрывом от ближайшего преследователя.

    Сейчас в активе у команды 39 очков. Причем и атака смотрится довольно мощно (33 мяча), и оборона надежна — всего 9 пропущенных мячей в 15 матчах. Лучший результат в лиге!

    В минувшем туре лидер взял очередные три очка. Жертвой стала проблемная «Боавишта» (0:2).

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    «Бенфика» для «Спортинга» является неудобным соперником. Из пяти последних матчей «Спортинг» выиграл лишь в одном при четырех поражениях.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в минувшем туре чемпионата потеряла важнейшие очки. Лишь ничья с «Насьоналем» (1:1) вряд ли видится успехом.

    На текущий момент «Бенфика» занимает 3 место в турнирной таблице. А вот отставание от лидера составляет 6 очков, и сейчас есть шанс сократить его.

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    • «Бенфика» вполне способна вернуться в полноценную чемпионскую гонку. Вот только для этого нужно непременно побеждать в лиссабонском дерби.

    Тем более, «орлы» улучшили себе настроение в Кубке Португалии. «Бенфика» разгромила «Белененсеш» (3:0), чем проторила себе путь в полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 2.63, на ничью за 3.54, а на «Бенфику» — за 2.75

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    Хозяева намереваются сохранить комфортный отрыв от преследователей.

    «Бенфика» будет непременно стараться победить, дабы вернуться в чемпионскую гонку.

    В последние годы удача в лиссабонских дерби улыбается «орлам». Наши прогноз и ставка — Победа «Бенфики» или ничья с коэффициентом 1.60

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