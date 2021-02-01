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    Продолжит ли «Уотфорд» борьбу за прямое попадание в АПЛ?

    «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.79) на матч английского Чемпионшипа 1 февраля 2021 года

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    «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз и ставка
    Натаниэл Чалоба
    В понедельник, 1 февраля, «Уотфорд» на своем поле примет «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 27-го тура Чемпионшипа. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викарэйдж Роуд», начнется в 22:45 по московскому времени. «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 47 очков.

    «Шершни» одержали 13 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Подопечные Хиско в январе обыграли «Хаддерсфилд Таун» (2:0), «Барнсли» (1:0) и «Сток Сити» (2:1), разошлись миром с «Миллуоллом» (0:0) и уступили «Суонси» (1:2).

    Также «Уотфорд» вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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    После травм у «шершней» восстанавливаются Том Деле-Баширу, Кристиан Кабаселе, Кина Домингос, Стипе Перица, Исаак Саксесс Бен Фостер и Глен Маррей.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа с 27 очками.

    На счету «обручей» шесть побед, девять ничьих и десять поражений в 25 сыгранных турах.

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    • В январе команда Марка Уорбертона выиграла у «Лутон Таун» (2:0) и «Кардифф Сити» (1:0), а также проиграла «Дерби Каунти» (0:1).

    Из Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» тоже вылетел, не справившись с «Фулхэмом» (0:2 д.в.).

    Среди травмированных у «обручей» значатся Чарли Оуэнс, Ли Уоллес и Люк Эймос.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уотфорда» — 1.76, победа «Куинз Парк Рейнджерс» -4.50, ничья — 3.80.

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    «Шершни» ведут напряженную борьбу за прямое попадание в Премьер-лигу, поэтому обязаны обыгрывать аутсайдера на своем поле.

    Однако нас настораживает тот факт, что команда Хиско мало забивает, а побеждает преимущественно с разницей в один мяч.

    «Обручи» тоже не отличаются высокой результативностью, зато они умеют засушить игру. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5» за 1.79.

    Еще один вариант — «победа "Уотфорда" в один мяч или ничья» за 1.81. Вряд ли хозяева проиграют в такой важный момент, но вот потеря очков вполне вероятна, если «Куинз Парк Рейнджерс» поймает кураж.

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