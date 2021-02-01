В понедельник, 1 февраля, «Уотфорд» на своем поле примет «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 27-го тура Чемпионшипа. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викарэйдж Роуд», начнется в 22:45 по московскому времени. «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея на своем счету 47 очков.

«Шершни» одержали 13 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Подопечные Хиско в январе обыграли «Хаддерсфилд Таун» (2:0), «Барнсли» (1:0) и «Сток Сити» (2:1), разошлись миром с «Миллуоллом» (0:0) и уступили «Суонси» (1:2).

Также «Уотфорд» вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Все прогнозы на футбол

После травм у «шершней» восстанавливаются Том Деле-Баширу, Кристиан Кабаселе, Кина Домингос, Стипе Перица, Исаак Саксесс Бен Фостер и Глен Маррей.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа с 27 очками.

На счету «обручей» шесть побед, девять ничьих и десять поражений в 25 сыгранных турах.

В январе команда Марка Уорбертона выиграла у «Лутон Таун» (2:0) и «Кардифф Сити» (1:0), а также проиграла «Дерби Каунти» (0:1).

Из Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» тоже вылетел, не справившись с «Фулхэмом» (0:2 д.в.).

Среди травмированных у «обручей» значатся Чарли Оуэнс, Ли Уоллес и Люк Эймос.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уотфорда» — 1.76, победа «Куинз Парк Рейнджерс» -4.50, ничья — 3.80.

«Шершни» ведут напряженную борьбу за прямое попадание в Премьер-лигу, поэтому обязаны обыгрывать аутсайдера на своем поле.

Однако нас настораживает тот факт, что команда Хиско мало забивает, а побеждает преимущественно с разницей в один мяч.

«Обручи» тоже не отличаются высокой результативностью, зато они умеют засушить игру. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5» за 1.79.

Еще один вариант — «победа "Уотфорда" в один мяч или ничья» за 1.81. Вряд ли хозяева проиграют в такой важный момент, но вот потеря очков вполне вероятна, если «Куинз Парк Рейнджерс» поймает кураж.