В воскресенье, 31 января, «Брест» на своей арене примет «Метц» в 22-м туре французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Брест» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

В турнирной таблице чемпионата Франции «Брест» находится на 13 месте, имея на своем счету 26 баллов и значительно отдалился от опасной зоны.

В прошлые выходные «пираты» проиграли на выезде Реймсу со счетом 0:1, что стало их третьим подряд фиаско. Еще они уступили в гостях 0:3 ПСЖ и дома 1:2 «Ренну».

Отметим, что «красно-белые» смогли победить только раз за семь последних поединков в Лиге 1 при двух ничьих и четырех проигрышах, где только в двух случаях не забивали.

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле «Брест» играет гораздо лучше, чем на выезде, набрав 19 баллов из 26, выиграв шесть игр при одной мировой и трех поражениях. Разница мячей в в этих встречах составляет 20:16.

«Метц»

«Метц» имеет на своем счету на пять очков больше, чем у предстоящего противника, и идет на пять строк выше в турнирной таблице, уступая пять баллов еврокубковой зоне.

За восемь последних туров «мессинцы» потерпели только одно поражение и одержали четыре победы при двух мировых, пропустив за весь этот период всего лишь четыре гола.

В своей последней проведенной игре «темно-бордовые» дома одолели «Нант» со счетом 2:0, что стало их второй победой подряд, а не проигрывают они уже четыре кряду поединка, пропустив за это время только один мяч.

В текущем чемпионате «Метц» на выезде трижды выиграл, столько же раз терпел фиаско и четыре раза играл вничью, разница мячей — 9:8. Стоить отметить, за 14 последних гостевых поединков в Лиге 1 коллектив всего один раз пропустил больше одного мяча.

Игра первого круга принесла гостевую викторию «Бреста» над «Метцем» — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.22.

На викторию «Метца» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.45.

«Мессинцы» набрали сейчас приличную форму и вполне могут привести очки из Бреста. Наш прогноз и ставка на эту игру — Х2.