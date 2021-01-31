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    «Мессинцы» продлят свою удачную серию?

    «Брест» — «Метц». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Франции, 31 января 2021 года

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    «Брест» — «Метц»: прогноз и ставка
    Фарид Булайя
    В воскресенье, 31 января, «Брест» на своей арене примет «Метц» в 22-м туре французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Брест» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Января 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 17:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
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  • 3.40
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Брест»

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Брест» находится на 13 месте, имея на своем счету 26 баллов и значительно отдалился от опасной зоны.

    В прошлые выходные «пираты» проиграли на выезде Реймсу со счетом 0:1, что стало их третьим подряд фиаско. Еще они уступили в гостях 0:3 ПСЖ и дома 1:2 «Ренну».

    Отметим, что «красно-белые» смогли победить только раз за семь последних поединков в Лиге 1 при двух ничьих и четырех проигрышах, где только в двух случаях не забивали.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле «Брест» играет гораздо лучше, чем на выезде, набрав 19 баллов из 26, выиграв шесть игр при одной мировой и трех поражениях. Разница мячей в в этих встречах составляет 20:16.

    «Метц»

    «Метц» имеет на своем счету на пять очков больше, чем у предстоящего противника, и идет на пять строк выше в турнирной таблице, уступая пять баллов еврокубковой зоне.

    За восемь последних туров «мессинцы» потерпели только одно поражение и одержали четыре победы при двух мировых, пропустив за весь этот период всего лишь четыре гола.

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    • В своей последней проведенной игре «темно-бордовые» дома одолели «Нант» со счетом 2:0, что стало их второй победой подряд, а не проигрывают они уже четыре кряду поединка, пропустив за это время только один мяч.

    В текущем чемпионате «Метц» на выезде трижды выиграл, столько же раз терпел фиаско и четыре раза играл вничью, разница мячей — 9:8. Стоить отметить, за 14 последних гостевых поединков в Лиге 1 коллектив всего один раз пропустил больше одного мяча.

    Игра первого круга принесла гостевую викторию «Бреста» над «Метцем» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Метца» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.45.

    «Мессинцы» набрали сейчас приличную форму и вполне могут привести очки из Бреста. Наш прогноз и ставка на эту игру — Х2.

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