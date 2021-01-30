В субботу, 30 января, «Реал» на своем поле примет «Леванте» в рамках 21-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 18:15 по московскому времени. «Реал» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 40 очков.

«Сливочные» одержали 12 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения в 19 сыгранных турах.

В январе команда Зинедина Зидана обыграла «Сельту» (2:0) и «Алавес» (4:1), а также разошлась миром с «Осасуной» (0:0).

Кроме того, «Реал» вылетел из Суперкубка Испании, проиграв «Атлетику» (1:2), и Кубка Испании, уступив «Алькояно» (1:2 д.в.).

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После травм у мадридцев восстанавливаются Марко Асенсио, Начо, Серхио Рамос, Родриго и Федерико Вальверде.

«Леванте»

«Леванте» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 баллами.

На счету «лягушек» пять побед, восемь ничьих и шесть поражений в 19 сыгранных турах.

В этом месяце подопечные Пако Лопеса уступили «Вильярреалу» (1:2), выиграли у «Эйбара» (2:1) и поделили очки с «Кадисом» (2:2) и «Вальядолидом» (2:2).

Также «Леванте» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, нанеся поражение «Вальядолиду» (4:2).

Среди травмированных у «Леванте» значатся Хосе Кампанья, Шейх Дукуре и Никола Вукчевич.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.34, победа «Леванте» — 8.40, ничья — 5.80.

Очевидно, что на своем поле «сливочные» обязаны выигрывать у команды, которая находится ближе к зоне вылета, чем к попаданию в еврокубки.

«Лягушкам» будет тяжело еще и из-за проблем в обороне, ведь в трех предыдущих встречах они пропускали по два мяча, а в последний раз сохранили свои ворота на замке еще 16 декабря.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка «победа "Реала" и тотал больше 2,5» за 1.88.

Еще один вариант — «тайм-матч: П1П1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83.