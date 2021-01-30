В 20-м туре Серии А «Болонья» будет принимать «Милан». Матч пройдет в Болонье 30 января. Начало — в 17:00 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» в декабре-январе выдала серию из пяти ничьих подряд, а также из восьми матчей без побед в Серии А.

Прервать ее удалось лишь 16 января, когда «Болонья» на своем поле минимально обыграла «Верону» (1:0). Эта победа стала для команды пятой в сезоне.

Но после этого «Болонья» вновь проиграла — отобрать очки у «Ювентуса» не удалось (0:2).

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В таблице Серии А «Болонья» занимает 13-е место. В 19 турах команда набрала 20 очков. Забито у нее 24 гола, а пропущено 33.

«Милан»

«Милан» подходит к матчу против «Болоньи» после битвы с «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии, которая завершилась поражением «россонери» в меньшинстве после удаления Златана Ибрагимовича — 1:2.

Для «Милана» это поражение стало вторым подряд. Перед этим команда Стефано Пиоли разгромно проиграла в Серии А «Аталанте» (0:3).

До этого в чемпионате Италии «Милан» выиграл в двух матчах подряд — с одинаковым счетом 2:0 были повержены «Торино» и «Кальяри».

В Серии А «Милан» пока сохраняет лидирующую позицию — после 19 туров у команды в активе 43 очка она на 2 пункта опережает «Интер». Забито у «Милана» 39 голов, а пропустила команда 22 раза.

Прогноз и ставка

На победу «Болоньи» букмекеры дают коэффициент 4,18, на ничью — 3,96, а на победу «Милана» — 1,90.

Встреча этих команд завершилась победой «Милана» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на этот матч — победа «Милана» с коэффициентом 1,90.