ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд» Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 00:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 01:12
    • «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 21:59
    • «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
  • 18:35
    • «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника
    Все новости спорта

    Удобный соперник для «Милана», чтобы прервать серию поражений

    «Болонья» — «Милан». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии 30 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    «Болонья» — «Милан»: прогноз и ставка
    Тео Эрнандес
    В 20-м туре Серии А «Болонья» будет принимать «Милан». Матч пройдет в Болонье 30 января. Начало — в 17:00 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Января 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Болонья»

    «Болонья» в декабре-январе выдала серию из пяти ничьих подряд, а также из восьми матчей без побед в Серии А.

    Прервать ее удалось лишь 16 января, когда «Болонья» на своем поле минимально обыграла «Верону» (1:0). Эта победа стала для команды пятой в сезоне.

    Но после этого «Болонья» вновь проиграла — отобрать очки у «Ювентуса» не удалось (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    В таблице Серии А «Болонья» занимает 13-е место. В 19 турах команда набрала 20 очков. Забито у нее 24 гола, а пропущено 33.

    «Милан»

    «Милан» подходит к матчу против «Болоньи» после битвы с «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии, которая завершилась поражением «россонери» в меньшинстве после удаления Златана Ибрагимовича — 1:2.

    Для «Милана» это поражение стало вторым подряд. Перед этим команда Стефано Пиоли разгромно проиграла в Серии А «Аталанте» (0:3).

  • «Милан» попал под каток. И все же стал зимним чемпионом
  • «Россонери» потерпели крупное поражение от «Аталанты»
  • 24/01/2021

    • До этого в чемпионате Италии «Милан» выиграл в двух матчах подряд — с одинаковым счетом 2:0 были повержены «Торино» и «Кальяри».

    В Серии А «Милан» пока сохраняет лидирующую позицию — после 19 туров у команды в активе 43 очка она на 2 пункта опережает «Интер». Забито у «Милана» 39 голов, а пропустила команда 22 раза.

    Прогноз и ставка

    На победу «Болоньи» букмекеры дают коэффициент 4,18, на ничью — 3,96, а на победу «Милана» — 1,90.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Встреча этих команд завершилась победой «Милана» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на этот матч — победа «Милана» с коэффициентом 1,90.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Дастин Порье
  • Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом
    • 14:18 24/01/2021
    «Болонья» — «Милан»: прогноз и ставка на матч 30.01.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры