В 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч пройдет 26 января. Начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» преодолел уже три раунда в текущем розыгрыше Кубка Короля, поочередно на выезде одолев клубы из низших дивизионов — «Мурсию» (2:0), «Мутильверу» (3:1) и «Спортинг» Хихон (2:0).

«Огурцы» по давно сложившейся традиции являются середняком Примеры. Севильцы сейчас занимают 8 место в элитном дивизионе.

В минувших турах команда переиграла «Сельту» со счетом 2:1, после чего разошлась миром с грядущим соперником — 2:2.

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Ранее клуб добился гостевой виктории над «Уэской» (2:0) в рамках Примеры, а туром ранее он расписал мировую на своей арене в дерби с «Севильей», сыграв 1:1.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» пока что прошел лишь одну стадию Кубка Испании. В ней «бело-голубые» прошли «Кордобу» со счетом 2:0.

Баски в нынешнем сезоне выглядят вполне конкурентоспособным коллективом. Сейчас команда идет на 6 месте.

При высокой плотности в турнирной таблице сансебастьянцы могут реально побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только конкурентов у команды многовато.

Коллектив одержал одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Одним из них был полуфинал Суперкубка Испании, где его по пенальти одолела «Барселона» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Сосьедад» выиграет в один мяч или ничья в основное время за 2,01.