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    Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?

    «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Кубка Испании 26 января 2021 года

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    «Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка
    «Сосьедад» пока прошел лишь одну стадию турнира
    В 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч пройдет 26 января. Начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 26 Января 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» преодолел уже три раунда в текущем розыгрыше Кубка Короля, поочередно на выезде одолев клубы из низших дивизионов — «Мурсию» (2:0), «Мутильверу» (3:1) и «Спортинг» Хихон (2:0).

    «Огурцы» по давно сложившейся традиции являются середняком Примеры. Севильцы сейчас занимают 8 место в элитном дивизионе.

    В минувших турах команда переиграла «Сельту» со счетом 2:1, после чего разошлась миром с грядущим соперником — 2:2.

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    Ранее клуб добился гостевой виктории над «Уэской» (2:0) в рамках Примеры, а туром ранее он расписал мировую на своей арене в дерби с «Севильей», сыграв 1:1.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» пока что прошел лишь одну стадию Кубка Испании. В ней «бело-голубые» прошли «Кордобу» со счетом 2:0.

    Баски в нынешнем сезоне выглядят вполне конкурентоспособным коллективом. Сейчас команда идет на 6 месте.

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    • При высокой плотности в турнирной таблице сансебастьянцы могут реально побороться за зону Лиги чемпионов. Вот только конкурентов у команды многовато.

    Коллектив одержал одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Одним из них был полуфинал Суперкубка Испании, где его по пенальти одолела «Барселона» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,55.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Сосьедад» выиграет в один мяч или ничья в основное время за 2,01.

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