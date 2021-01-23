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    Дальше проследуют «львы»?

    «Миллуолл» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка (к. 1.57) на футбол, Кубок Англии 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Бристоль Сити»
    Малон Ромео
    «Миллуолл» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 18:00 мск. «Миллуолл» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» борется за выживание в Чемпионшип, хотя до начала сезона котировался в качестве потенциального борца за попадание в плей-офф. Сейчас команда занимает 16 место.

    Мало того, «львы» умудряются терять очки со всеми подряд. Последней же каплей позитива стала победа в предыдущем раунде Кубка Англии над скромным клубом «Борхэм Вуд» (0:2).

    В общем, это раунд Кубка будет для команды настоящим испытанием на прочность. Быть может, успехи в кубковом турнире несколько сгладят впечатление от неудач в Чемпионшип?!

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    С «Бристоль Сити» команда играет довольно удачно. В 5 последних матчах актив «Миллуолл» составляют две победы и две ничьи. Проиграла команда только в однажды.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» сейчас находится вблизи плей-офф Чемпионшип. Правда, отставание от идущего шестым «Брентфорда» составляет 4 очка.

    В предыдущем туре бристольцы дома обыграли «Престон». В воротах соперников команда расписалась дважды, не пропустив ни разу.

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    • В предыдущем раунде Кубка Англии «Бристоль Сити» прошел «Портсмут». Старшие по рангу были убедительнее, добившись успеха во втором тайме (2:1).

    Вот только слепой жребий отдалил перспективы команды пройти в следующий раунд. В таких матчах фактор своего поля решает очень многое.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Миллуолл» за 2.16, на ничью за 3.38, а на «Бристоль Сити» — за 3.75

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    «Миллуолл» неудачно выступает в Чемпионшип, но может знатно «пошуметь» в Кубке Англии.

    «Бристоль Сити» нестабилен, к тому же не удивительно, если команда сделает ставку на попадание в плей-офф Чемпионшип.

    Фактор своего поля поможет «львам» пройти в следующий этап турнира. Наши прогноз и ставка — Проход «Миллуолла» с коэффициентом 1.57

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