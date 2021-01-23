«Миллуолл»
«Миллуолл» борется за выживание в Чемпионшип, хотя до начала сезона котировался в качестве потенциального борца за попадание в плей-офф. Сейчас команда занимает 16 место.
Мало того, «львы» умудряются терять очки со всеми подряд. Последней же каплей позитива стала победа в предыдущем раунде Кубка Англии над скромным клубом «Борхэм Вуд» (0:2).
В общем, это раунд Кубка будет для команды настоящим испытанием на прочность. Быть может, успехи в кубковом турнире несколько сгладят впечатление от неудач в Чемпионшип?!
С «Бристоль Сити» команда играет довольно удачно. В 5 последних матчах актив «Миллуолл» составляют две победы и две ничьи. Проиграла команда только в однажды.
«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» сейчас находится вблизи плей-офф Чемпионшип. Правда, отставание от идущего шестым «Брентфорда» составляет 4 очка.
В предыдущем туре бристольцы дома обыграли «Престон». В воротах соперников команда расписалась дважды, не пропустив ни разу.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Бристоль Сити» прошел «Портсмут». Старшие по рангу были убедительнее, добившись успеха во втором тайме (2:1).
Вот только слепой жребий отдалил перспективы команды пройти в следующий раунд. В таких матчах фактор своего поля решает очень многое.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Миллуолл» за 2.16, на ничью за 3.38, а на «Бристоль Сити» — за 3.75
«Миллуолл» неудачно выступает в Чемпионшип, но может знатно «пошуметь» в Кубке Англии.
«Бристоль Сити» нестабилен, к тому же не удивительно, если команда сделает ставку на попадание в плей-офф Чемпионшип.
Фактор своего поля поможет «львам» пройти в следующий этап турнира. Наши прогноз и ставка — Проход «Миллуолла» с коэффициентом 1.57