«Беневенто» — «Торино». Прогноз и ставка (к. 1.87) на матч Серии А 22 января 2021 года

«Беневенто» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:45 мск. «Беневенто» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Беневенто»

Ныне команда Филиппо Индзаги пребывает в районе экватора турнирной таблицы. «Ведьмы» занимают 11 место.

Правда, в минувшем туре Серии А «Беневенто» выступил провально. Ну, вот кто мог подумать, что команда Индзаги уступит беспросветному «Кротоне» с разгромным счетом (4:1)?!

Причем за тур до этого «ведьмы» дома с таким же счетом уступили еще и «Аталанте». Впрочем, так была разница в классе команд.

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В матче с одним из аутсайдеров «Беневенто» будет максимально сконцентрирован на завоевании максимума очков. Вот только атакует команда не особо удачно — 21 гол в 18 матчах.

«Торино»

«Быки» в минувшем туре дома не сумели обыграть «Специю» (0:0). Досаднее всего, что туринцы на протяжении более 80 минут играли в численном большинстве.

В общем, подъем из зоны вылета пока пришлось отложить. Сейчас «Торино» занимает 18 место, и от спасительной 17 позиции отстает на один пункт.

В этом поединке гости наверняка будут рады даже ничьей. Хотя, наверняка, и от победных амбиций не откажутся. Вот только в этом команде не сможет помочь травмированный форвард Федерико Бонаццоли.

С «ведьмами» туринцы играют вполне успешно. Из двух свиданий оба оказались в пользу «Торино».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.62, на ничью за 3.27, а на «Беневенто» — за 2.87

Хозяевам еще не обеспечили себе спокойную жизнь, так что наверняка будут искать счастье у ворот оппонента.

«Торино» намеревается как можно быстрее выбраться из опасной зоны.

Нет сомнений, что в этом поединке обе команды будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87