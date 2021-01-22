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    «Ведьмы» с «быками» устроят перестрелку

    «Беневенто» — «Торино». Прогноз и ставка (к. 1.87) на матч Серии А 22 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Беневенто» — «Торино»
    Филиппо Индзаги
    «Беневенто» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:45 мск. «Беневенто» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Января 2021 года
    Беневенто
  • Италия. Серия А
    •  Беневенто 22:45 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Беневенто»

    Ныне команда Филиппо Индзаги пребывает в районе экватора турнирной таблицы. «Ведьмы» занимают 11 место.

    Правда, в минувшем туре Серии А «Беневенто» выступил провально. Ну, вот кто мог подумать, что команда Индзаги уступит беспросветному «Кротоне» с разгромным счетом (4:1)?!

    Причем за тур до этого «ведьмы» дома с таким же счетом уступили еще и «Аталанте». Впрочем, так была разница в классе команд.

    Все прогнозы на Серию А

    В матче с одним из аутсайдеров «Беневенто» будет максимально сконцентрирован на завоевании максимума очков. Вот только атакует команда не особо удачно — 21 гол в 18 матчах.

    «Торино»

    «Быки» в минувшем туре дома не сумели обыграть «Специю» (0:0). Досаднее всего, что туринцы на протяжении более 80 минут играли в численном большинстве.

    В общем, подъем из зоны вылета пока пришлось отложить. Сейчас «Торино» занимает 18 место, и от спасительной 17 позиции отстает на один пункт.

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    • В этом поединке гости наверняка будут рады даже ничьей. Хотя, наверняка, и от победных амбиций не откажутся. Вот только в этом команде не сможет помочь травмированный форвард Федерико Бонаццоли.

    С «ведьмами» туринцы играют вполне успешно. Из двух свиданий оба оказались в пользу «Торино».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.62, на ничью за 3.27, а на «Беневенто» — за 2.87

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    Хозяевам еще не обеспечили себе спокойную жизнь, так что наверняка будут искать счастье у ворот оппонента.

    «Торино» намеревается как можно быстрее выбраться из опасной зоны.

    Нет сомнений, что в этом поединке обе команды будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87

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