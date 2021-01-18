«Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставка (к. 1.61) на матч Серии А 18 января 2021 года

«Кальяри» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 января, начало — в 22:45 мск. «Кальяри» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Ныне сардинцы пребывают в непосредственной близости от опасной зоны. В активе у команды 14 очков в 17 матчах, и отрыв от 18 места составляет лишь 2 очка.

А вот оборона у «Кальяри» дышит на ладан. В среднем команда пропускает 2 гола за игру. Правда, в минувшем туре поражение от «Фиорентины» было минимальным.

Между тем, после того «Кальяри» еще и вылетел из Кубка Италии. «Аталанта», даже не в основном составе, оказалась сильнее (3:1).

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Последняя победа пришлась еще на конец ноября, когда дома была обыграна «Верона» (2:1). Далее пошли ничьи вперемешку с поражениями…

«Милан»

«Милан» в минувшем туре дома переиграл «Торино» (2:0). «Россонери» остались на 1 месте в турнирной таблице с 40 очками в активе.

Самое любопытное, что на неделе эти же соперники померялись силами в Кубке Италии. Но и там, в рамках 1/8 финала турнира, миланцы оказались сильнее.

Вот только успех миланцам принесла лишь серия послематчевых пенальти. Зато наконец-то вернулся в строй Златан Ибрагимович. Швед еще не сказал последнего слова!

В этом поединке миланцам не поможет травмированный Анте Ребич. Также в лазарете пребывают Раде Крунич и Исмаэль Беннасер.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.53, на ничью за 4.59, а на «Кальяри» — за 6.09

Хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на очки во встрече с лидером Серии А.

«Милан» намеревается побороться за чемпионский титул, а для этого соперников уровня сардинцев нужно обыгрывать в любом сочетании.

Миланцы держат в уме силу главных конкурентов за чемпионский титул, и шанс «россонери» как раз состоит в минимизации очковых потерь. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -0.75 с коэффициентом 1.61