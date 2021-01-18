«Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставка (к. 1.61) на матч Серии А 18 января 2021 года

«Кальяри»
Ныне сардинцы пребывают в непосредственной близости от опасной зоны. В активе у команды 14 очков в 17 матчах, и отрыв от 18 места составляет лишь 2 очка.
А вот оборона у «Кальяри» дышит на ладан. В среднем команда пропускает 2 гола за игру. Правда, в минувшем туре поражение от «Фиорентины» было минимальным.
Между тем, после того «Кальяри» еще и вылетел из Кубка Италии. «Аталанта», даже не в основном составе, оказалась сильнее (3:1).
Последняя победа пришлась еще на конец ноября, когда дома была обыграна «Верона» (2:1). Далее пошли ничьи вперемешку с поражениями…
«Милан»
«Милан» в минувшем туре дома переиграл «Торино» (2:0). «Россонери» остались на 1 месте в турнирной таблице с 40 очками в активе.
Самое любопытное, что на неделе эти же соперники померялись силами в Кубке Италии. Но и там, в рамках 1/8 финала турнира, миланцы оказались сильнее.
Вот только успех миланцам принесла лишь серия послематчевых пенальти. Зато наконец-то вернулся в строй Златан Ибрагимович. Швед еще не сказал последнего слова!
В этом поединке миланцам не поможет травмированный Анте Ребич. Также в лазарете пребывают Раде Крунич и Исмаэль Беннасер.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.53, на ничью за 4.59, а на «Кальяри» — за 6.09
Хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на очки во встрече с лидером Серии А.
«Милан» намеревается побороться за чемпионский титул, а для этого соперников уровня сардинцев нужно обыгрывать в любом сочетании.
Миланцы держат в уме силу главных конкурентов за чемпионский титул, и шанс «россонери» как раз состоит в минимизации очковых потерь. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -0.75 с коэффициентом 1.61