«Сассуоло» — «Парма». Прогноз и ставка (к. 1.65) на матч Серии А 17 января 2021 года

В матче 18 тура итальянской Серии А «Сассуоло» сыграет с «Пармой» на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре». Начало встречи 17 января в 17:00 мск. «Сассуоло» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» все так же преследует цель попадания в еврокубки по итогам сезона. Сейчас команда занимает 7 место с 29 очками — в двух баллах от зоны еврокубков.

«Черно-зеленые» сбавили в игровой форме, поскольку за 5-матчевый отрезок потерпели 3 поражения, причем за сезон их всего у команды четыре.

В прошлом туре «Сассуоло» потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3). Перед этим хозяева проиграли «Милану» 1:2 и «Аталанте» 1:5. Ну и в 1/8 финала коллектив проиграл СПАЛу.

Календарь и таблица Серии А

Помимо этих результатов стоит отметить победы над «Сампдорией» (3:2) и «Дженоа» (2:1).

«Сассуоло» перед этой игрой потерял Доменико Берарди. Форвард травмирован. Травмированы Обьянг и Романья.

«Парма»

«Крестоносцы» опустились в зону вылета на 19 место. У них 12 очков и с каждой игрой все меньше шансов на сохранение прописки. Разрыв пока небольшой, но гости проиграли 5 матчей подряд.

Без побед в чемпионате «Парма» остается уже восьмую встречу. За этот отрезок «желто-синие» забили всего 3 гола.

В прошлых трех турах команда оставалась без забитых мячей. Она проиграла 0:2 «Лацио», 0:3 «Аталанте» и 0:3 «Торино».

Последнюю победу «Парма» одержала 30 ноября над «Дженоа» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

Котировки на эту игру предсказуемые — 1.65 на хозяев и 5.00 на гостей. На ничью букмекеры предлагают 4.40.

«Сассуоло» пока что не может тягаться с грандами Серии А, но команда почти без проблем справляется с более слабыми соперниками. У «Пармы» сейчас серьезные проблемы и просвета в игре «крестоносцев» не видно.

Мы ставим на победу «Сассуоло». После вылета из Кубка Италии и поражения от «Ювентуса» коллектив постарается набрать 3 пункта.