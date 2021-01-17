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    «Сассуоло» постарается исправить ситуацию

    «Сассуоло» — «Парма». Прогноз и ставка (к. 1.65) на матч Серии А 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Парма»
    Доменико Берарди
    В матче 18 тура итальянской Серии А «Сассуоло» сыграет с «Пармой» на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре». Начало встречи 17 января в 17:00 мск. «Сассуоло» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» все так же преследует цель попадания в еврокубки по итогам сезона. Сейчас команда занимает 7 место с 29 очками — в двух баллах от зоны еврокубков.

    «Черно-зеленые» сбавили в игровой форме, поскольку за 5-матчевый отрезок потерпели 3 поражения, причем за сезон их всего у команды четыре.

    В прошлом туре «Сассуоло» потерпел поражение от «Ювентуса» (1:3). Перед этим хозяева проиграли «Милану» 1:2 и «Аталанте» 1:5. Ну и в 1/8 финала коллектив проиграл СПАЛу.

    Календарь и таблица Серии А

    Помимо этих результатов стоит отметить победы над «Сампдорией» (3:2) и «Дженоа» (2:1).

    «Сассуоло» перед этой игрой потерял Доменико Берарди. Форвард травмирован. Травмированы Обьянг и Романья.

    «Парма»

    «Крестоносцы» опустились в зону вылета на 19 место. У них 12 очков и с каждой игрой все меньше шансов на сохранение прописки. Разрыв пока небольшой, но гости проиграли 5 матчей подряд.

    Без побед в чемпионате «Парма» остается уже восьмую встречу. За этот отрезок «желто-синие» забили всего 3 гола.

    В прошлых трех турах команда оставалась без забитых мячей. Она проиграла 0:2 «Лацио», 0:3 «Аталанте» и 0:3 «Торино».

    Последнюю победу «Парма» одержала 30 ноября над «Дженоа» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту игру предсказуемые — 1.65 на хозяев и 5.00 на гостей. На ничью букмекеры предлагают 4.40.

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    «Сассуоло» пока что не может тягаться с грандами Серии А, но команда почти без проблем справляется с более слабыми соперниками. У «Пармы» сейчас серьезные проблемы и просвета в игре «крестоносцев» не видно.

    Мы ставим на победу «Сассуоло». После вылета из Кубка Италии и поражения от «Ювентуса» коллектив постарается набрать 3 пункта.

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