«Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз и ставка (к. 1.78) на матч Суперлиги 17 января 2021 года

«Бешикташ»
«Орлы» нынче на коне. Наконец-то стамбульский гранд вновь реально претендует на чемпионский титул, и как раз возглавляет турнирную таблицу.
Правда, «Бешикташ» по очкам делит лидерство с вечным конкурентом «Фенербахче» — по 35 пунктов. Вот только по дополнительным показателям выше стоят «орлы».
Правда, в минувшем туре команду ждало разочарование. «Хатаяспор» оказал ожесточенное сопротивление, и в итоге отобрал очки у лидера (2:2).
Правда, после того «Бешикташ» прошел в четвертьфинал Кубка Турции. Стамбульцы минимально переиграли «Ризеспор», а победу команде принес точный выстрел Кайла Ларина в эндшпиле.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в минувшем туре дома поглумился над «Генчлербирлиги». В ворота несчастных соперников было забито 6 безответных мячей.
После этого «Галатасарай» еще и в Кубке Турции преуспел. Вот только пройти «Йени Малатьяспор» бескровно не получилось. Стамбульцы выиграли лишь в серии пенальти.
Стамбульцы проводят довольно продуктивный отрезок. Правда, нынешнее 3 место не может удовлетворить амбициозный клуб.
Отрыв от дуэта лидеров составляет только 2 очка. Так что встреча на «Водафон Парк» — реальный шанс на подъем.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.22, на ничью за 3.36, а на «Галатасарай» — за 3.28
Хозяева намерены сохранить лидерство, но в обороне отсиживаться не собираются.
«Галатасарай» уверенно действует в обороне, что явно пригодится команде в этом поединке.
Обе команды реально претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78