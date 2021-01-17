«Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз и ставка (к. 1.78) на матч Суперлиги 17 января 2021 года

«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Орлы» нынче на коне. Наконец-то стамбульский гранд вновь реально претендует на чемпионский титул, и как раз возглавляет турнирную таблицу.

Правда, «Бешикташ» по очкам делит лидерство с вечным конкурентом «Фенербахче» — по 35 пунктов. Вот только по дополнительным показателям выше стоят «орлы».

Правда, в минувшем туре команду ждало разочарование. «Хатаяспор» оказал ожесточенное сопротивление, и в итоге отобрал очки у лидера (2:2).

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Правда, после того «Бешикташ» прошел в четвертьфинал Кубка Турции. Стамбульцы минимально переиграли «Ризеспор», а победу команде принес точный выстрел Кайла Ларина в эндшпиле.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в минувшем туре дома поглумился над «Генчлербирлиги». В ворота несчастных соперников было забито 6 безответных мячей.

После этого «Галатасарай» еще и в Кубке Турции преуспел. Вот только пройти «Йени Малатьяспор» бескровно не получилось. Стамбульцы выиграли лишь в серии пенальти.

Стамбульцы проводят довольно продуктивный отрезок. Правда, нынешнее 3 место не может удовлетворить амбициозный клуб.

Отрыв от дуэта лидеров составляет только 2 очка. Так что встреча на «Водафон Парк» — реальный шанс на подъем.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.22, на ничью за 3.36, а на «Галатасарай» — за 3.28

Хозяева намерены сохранить лидерство, но в обороне отсиживаться не собираются.

«Галатасарай» уверенно действует в обороне, что явно пригодится команде в этом поединке.

Обе команды реально претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78