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    «Бешикташ» и «Галатасарай» сразу пойдут в атаку?

    «Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз и ставка (к. 1.78) на матч Суперлиги 17 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Галатасарай»
    Юнес Беланда
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Января 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.62
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Бешикташ»

    «Орлы» нынче на коне. Наконец-то стамбульский гранд вновь реально претендует на чемпионский титул, и как раз возглавляет турнирную таблицу.

    Правда, «Бешикташ» по очкам делит лидерство с вечным конкурентом «Фенербахче» — по 35 пунктов. Вот только по дополнительным показателям выше стоят «орлы».

    Правда, в минувшем туре команду ждало разочарование. «Хатаяспор» оказал ожесточенное сопротивление, и в итоге отобрал очки у лидера (2:2).

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    Правда, после того «Бешикташ» прошел в четвертьфинал Кубка Турции. Стамбульцы минимально переиграли «Ризеспор», а победу команде принес точный выстрел Кайла Ларина в эндшпиле.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в минувшем туре дома поглумился над «Генчлербирлиги». В ворота несчастных соперников было забито 6 безответных мячей.

    После этого «Галатасарай» еще и в Кубке Турции преуспел. Вот только пройти «Йени Малатьяспор» бескровно не получилось. Стамбульцы выиграли лишь в серии пенальти.

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    • Стамбульцы проводят довольно продуктивный отрезок. Правда, нынешнее 3 место не может удовлетворить амбициозный клуб.

    Отрыв от дуэта лидеров составляет только 2 очка. Так что встреча на «Водафон Парк» — реальный шанс на подъем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 2.22, на ничью за 3.36, а на «Галатасарай» — за 3.28

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    Хозяева намерены сохранить лидерство, но в обороне отсиживаться не собираются.

    «Галатасарай» уверенно действует в обороне, что явно пригодится команде в этом поединке.

    Обе команды реально претендуют на чемпионский титул, и наверняка с первых минут будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78

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