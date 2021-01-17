ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка ИспанииЗидан истощил «Реал» и поплатился Джо ГомесНевоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 00:25
    • «Унион» на последних минутах вырвал победу у «Байера»
  • 00:53
    • Дубль Бен Йеддера принес «Монако» очередную победу в Лиге 1
  • 00:42
    • «Лацио» одержал победу в римском дерби
  • 22:44
    • Почеттино заразился коронавирусом
  • 22:17
    • «Спартак» дома проиграл «Йокериту», «Динамо» обыграло «Торпедо»
  • 21:35
    • «Ак Барс» дома обыграл «Авангард»
  • 19:49
    • Месси пропустил тренировку «Барселоны»
    Все новости спорта

    Бергамцы продлят серию уверенных побед?

    «Аталанта» — «Дженоа». Прогноз и ставка (к. 1.70) на матч чемпионата Италии 17 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Дженоа Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Дженоа»
    Алексей Миранчук забил накануне гол «Кальяри»
    В воскресенье, 17 января, в 18 туре итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» сыграет с «Дженоа». Поединок стартует в 20:00 по мск. «Аталанта» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    В активе команды из Бергамо после 16 сыгранных матчей находится 31 очко и она занимает пятое место в таблице чемпионата, находясь в двух баллах от зоны Лиги чемпионов.

    «Аталанта» не проигрывает уже на протяжении десяти матчей с учетом всех турниров, выиграв последние четыре проведенные встречи, а за весь этот удачный период добыв семь викторий.

    Так накануне в 1/8 финала Кубка Италии «боги» в родных стенах расправились с «Кальяри» (3:1), а перед этим в рамках Серии А разгромили дома 5:1 «Сассуоло» и 3:0 «Парму», а также на выезде 4:1 «Беневенто».

    Календарь и таблица Серии А

    На своей арене в текущем итальянском первенстве «Аталанта» пять раз праздновала победы, один поединок свела вничью и два раза потерпела фиаско, разница забитых и пропущенных — 22:10.

    «Дженоа»

    После 17 сыгранных туров «Дженоа» имеет в своем активе 14 очков и находится на 17 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета лишь на два пункта.

    «Грифоны» в текущем итальянском первенстве смогли добиться только трех викторий. Одна из которых состоялась неделю тому назад, когда они смогли в родных стенах переиграть «Болонью» со счетом 2:0.

  • «Ювентус» и Роналду не впечатляют перед битвой с «Интером»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Сассуоло»
  • 11/01/2021

    • После того матча клуб из Генуи только по итогам овертайма уступил дорогу в 1/4 финала Кубка Италии «Ювентусу», проиграв ему в Турине 2:3 ОТ. Отметим, что в рамках чемпионата «Дженоа» уступил лишь раз за последние четыре встречи.

    Вне родных стен коллектив в этой Серии А смог разжиться только одной победой, трижды делил очки с оппонентами и четыре раз был повергнут, разница мячей — 5:14.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.25.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    На викторию «Дженоа» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.70.

    «Дженоа» подходит к этому поединку после 120-минутной встречи против «Юве», что вполне может сказаться на кондициях команды. Поэтому вполне возможно, что бергамцы продлят серию уверенных викторий. Ставим в данной игре на хозяев с форой (-1,5).

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Альмерия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Бромвич Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.84
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кардифф — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Аталанта» — «Дженоа» 16.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры