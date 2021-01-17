«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз и ставка (к. 1.70) на матч чемпионата Италии 17 января 2021 года

В воскресенье, 17 января, в 18 туре итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» сыграет с «Дженоа». Поединок стартует в 20:00 по мск. «Аталанта» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В активе команды из Бергамо после 16 сыгранных матчей находится 31 очко и она занимает пятое место в таблице чемпионата, находясь в двух баллах от зоны Лиги чемпионов.

«Аталанта» не проигрывает уже на протяжении десяти матчей с учетом всех турниров, выиграв последние четыре проведенные встречи, а за весь этот удачный период добыв семь викторий.

Так накануне в 1/8 финала Кубка Италии «боги» в родных стенах расправились с «Кальяри» (3:1), а перед этим в рамках Серии А разгромили дома 5:1 «Сассуоло» и 3:0 «Парму», а также на выезде 4:1 «Беневенто».

Календарь и таблица Серии А

На своей арене в текущем итальянском первенстве «Аталанта» пять раз праздновала победы, один поединок свела вничью и два раза потерпела фиаско, разница забитых и пропущенных — 22:10.

«Дженоа»

После 17 сыгранных туров «Дженоа» имеет в своем активе 14 очков и находится на 17 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета лишь на два пункта.

«Грифоны» в текущем итальянском первенстве смогли добиться только трех викторий. Одна из которых состоялась неделю тому назад, когда они смогли в родных стенах переиграть «Болонью» со счетом 2:0.

После того матча клуб из Генуи только по итогам овертайма уступил дорогу в 1/4 финала Кубка Италии «Ювентусу», проиграв ему в Турине 2:3 ОТ. Отметим, что в рамках чемпионата «Дженоа» уступил лишь раз за последние четыре встречи.

Вне родных стен коллектив в этой Серии А смог разжиться только одной победой, трижды делил очки с оппонентами и четыре раз был повергнут, разница мячей — 5:14.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.25.

На викторию «Дженоа» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.70.

«Дженоа» подходит к этому поединку после 120-минутной встречи против «Юве», что вполне может сказаться на кондициях команды. Поэтому вполне возможно, что бергамцы продлят серию уверенных викторий. Ставим в данной игре на хозяев с форой (-1,5).