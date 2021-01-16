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    «Вольфсбург» и «Лейпциг» порадуют голами

    «Вольфсбург» — «Лейпциг». Прогноз и ставка (к. 1.81) на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Лейпциг»
    Юссуф Поульсен
    В рамках матча 16 тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» примет «Лейпциг» на стадионе «Фольксваген Арена». Поединок состоится 16 января в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Января 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Волки» до сих пор преследуют цель занять место в зоне еврокубков. У них это получается, поскольку за 15 туров они набрали 25 очков и занимают 6 место.

    «Вольфсбург» одержал 6 побед в этом сезоне. Одна из них была три тура назад, когда команда победила со счетом 1:0 «Штутгарт». За 5 матчей чемпионата коллектив одержал 2 победы.

    Справедливости ради отметим, что сейчас у хозяев непростой календарь. Они встретились с «Айнтрахтом» (2:1), а затем играли с «Баварией» (1:2). В прошлых двух турах было поражение от «Боруссии» Д (0:2) и ничья с «Унионом» (2:2).

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    «Бело-зеленые» ни разу не проиграли дома в Бундеслиге, как и «Бавария» — 5 побед и 2 ничьи. К тому же, команда пропустила всего 6 голов в своих стенах.

    «Лейпциг»

    «Быки» близко подошли к первой строчке и преследуют «Баварию» на расстоянии двух пунктов. Команда Нагельсманна имеет 31 набранный балл.

    В прошлом туре «Лейпциг» потерпел второе поражение в сезоне чемпионата Германии, проиграв «Боруссии» Д со счетом 1:3. До этого в рамках турнира РБ не проигрывал 9 матчей подряд.

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  • 11/01/2021

    • До прошлой неудачи коллектив не пропускал 4 тура. «Лейпциг» обыграл «Вердер» 2:0, «Хоффенхайм» 1:0 и «Штутгарт» 1:0. Еще была ничья с «Кельном» (0:0) и победа в Кубке Германии над «Аугсбургом» (3:0).

    6 из 7 выездных матчей «Лейпцига» завершались с тоталом меньше 2.5. В прошлых двух выездных выступлениях гости оставались без пропущенных голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты не совсем однозначные. За 3.65 букмекеры оценивают хозяев за 2.10 они выставили победу гостей. Ничья котируется за 3.50.

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    В последний раз в Бундеслиге команды расписали нулевую ничью. В своих последних выступлениях оба коллектива допускали ошибки. «Лейпциг» постарается исправиться после поражения от «дортмундцев», а «Вольфсбургу» тоже нужно прерывать серию без побед.

    Считаем, что в матче вполне может сыграть тотал больше 2.5. У «волков» такой показатель был в трех играх подряд, у «быков» — в двух из трех.

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