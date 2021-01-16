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    «Вишни» исправятся за потерю очков в прошлом туре?

    «Борнмут» — «Лутон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.01 на матч английского Чемпионшипа 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Лутон»
    Футболист «Борнмута»
    В субботу, 16 января, в 24-м туре первого английского дивизиона «Борнмут» на «Виталити» примет «Лутон». Начало — в 18:00 по мск. «Борнмут» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    «Бормут» с 42 зачетными пунктами идет на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от второй строки всего лишь на один балл

    За последние девять проведенных встреч «вишни» потерпели лишь одно фиаско, когда в конце декабря они уступили на выезде «Брентфорду» со счетом 1:2. Еще в этот период они пять раз победили и трижды сыграли вничью.

    Начал 2021 год коллектив с двух викторий подряд. Сперва в рамках первенства он в гостях переиграл «Сток Сити» со счетом 1:0, а затем на своей арене разгромили «Олдхэм» (4:1) в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Накануне поделил очки дома с «Миллуоллом» (1:1) в чемпионате.

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    Домашние встречи текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «Борнмуту» семь викторий, три мировых исхода и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 21:9.

    «Лутон»

    К данному поединку «Лутон» подходит после домашнего поражения от КПР со счетом 0:2 в рамках первенства. Этим фиаско он прервал серию из двух выигрышей подряд.

    Сперва в этом периоде коллектив в рамках Чемпионшипа переиграли дома «Бристоль» со счетом 2:1, после этого «шляпники» на стадии 1/32 финала на своей территории справились с «Редингом», выиграв 1:0.

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    • Перед этой удачной серией команда не могла победить на протяжении трех встреч подряд, дважды проиграв в этот период при одном ничейном исходе, забив в этих играх всего лишь один гол.

    В турнирной таблице второго по рангу дивизиона Англии «Лутон» идет 14, уступая семь баллов зоне плей-офф. В гостях трижды победил, два раза сыграл вничью и шесть раз терпел фиаско.

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    В первом круге на поле «Лутона» эти команды сыграли вничью (0:0). В прошлом году в рамках Кубка Англии «Бормут» дома разгромил «шляпников» — 4:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.62, победа «Лутона» — 5.75, ничья — 4.10.

    После неудачи в минувшем туре, «вишни» сделают выводы и теперь победят уверенно. Ставим в этой игре на хозяев с форой (-1).

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