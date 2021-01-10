«Парма» — «Лацио». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на матч Серии А 10 января 2021 года

«Парма» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 января, начало — в 17:00 мск. «Парма» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Очевидно, что в нынешнем сезоне пармезанцев ждет нелегкая участь в виде борьбы за выживание. Результаты хромают на обе ноги, и вот уже команда упала в группу вылета.

«Парма» в 16 матчах набрала только 12 очков. Хуже другое: команда испытывает огромные трудности в атаке, забив только 13 мячей. Это худший результат в лиге.

А вот пропускают пармезанцы в среднем почти 2 гола за матч (31 мяч). При этом отставание от спасительной 17 позиции выражено лишь в худших дополнительных показателях.

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У «Пармы» ныне — худшие времена. 4 поражения кряду говорят о серьезных проблемах, и нужно срочно разживаться очками.

«Лацио»

«Лацио» в минувшем туре дома переиграл «Фиорентину» (2:1). Разумеется, победу римлянам по привычке принес гениальный Чиро Иммобиле.

На счету ведущего форварда команды уже 11 забитых мячей, и наверняка в этом матче он сможет увеличить этот показатель. Правда, пока он лишен помощника в виде травмированного Хоакина Корреа.

«Лацио» пока занимает скромное 8 место при амбициях попасть в зону Лиги чемпионов. Правда, отставание от оппонентов не критическое, так что все может измениться в мгновение ока.

Тем не менее, в этом поединке лациале явно будут настроены на быстрый гол. Он станет прекрасным подспорьем, особенно в свете проблем хозяев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.66, на ничью за 4.10, а на «Парму» — за 5.37

Хозяева, разумеется, постараются прервать серию из четырех поражений подряд.

«Лацио» намеревается как можно скорее вернуться в лидирующую группу, так что будет активно атаковать с самого начала.

Гости смотрятся куда сильнее оппонента, и явно не намерены терять очков. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.80