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    Справится ли «Дортмунд» с «Лейпцигом»?

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставка с коэффициентом 2.00 на чемпионат Германии 8 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
    «РБ Лейпциг» идет на 2-м месте
    Дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «РБ Лейпцигом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 января на арене «Ред Булл Арена», начало — в 20:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Января 2021 года
    РБ Лейпциг
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    •  РБ Лейпциг 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «РБ Лейпциг»

    В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» сейчас замыкает тройку лидеров. За 14 туров «быки» заработали 31 очко и отстали от «Баварии», идущей первой, всего на 2 зачетных балла.

    В декабрьских матчах Бундеслиги «РБ Лейпциг» скатал ничью с «Баварией» (3:3), обыграл «Вердер» (2:0), «Хоффенхайм» (1:0) и не справился с «Кельном» (0:0).

    Все хорошо у команды Нагельсманна сложилось в ЛЧ. В непростой группе она заняла вторую строчку. В заключительных еврокубковых играх «быки» дожали «Истанбул» (4:3), а затем одолели «МЮ» (3:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    2020 год коллектив завершил разгромом «Аугсбурга» (3:0) на выезде в 1/16 финала Кубка Германии. А после победы над «Штутгартом» (1:0) в прошлом туре его беспроигрышная серия во всех турнирах составляет девять матчей.

    «Боруссия» Дортмунд

    В минувшем туре «Боруссия» Дортмунд на выезде одолела одного из претендентов на еврокубки «Вольфсбург». В воротах «Волков» побывало два сухих мяча.

    Между тем, до стабильности дортмундцам еще очень далеко. И потери очков приключаются на ровном месте, и вообще, стабильностью команда не балует.

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    • Нынешняя 4-я позиция в таблице говорит о серьезных проблемах. 25 очков, то есть на 8 меньше, чем у лидера «Баварии» — с такой диспозицией биться за Серебряную салатницу крайне проблематично.

    В позапрошлом поединке «Шмели» обыграли «Айнтрахт» из Брауншвейга в Кубке Германии — 2:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00. 0

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