«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставка с коэффициентом 2.00 на чемпионат Германии 8 января 2021 года

Дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «РБ Лейпцигом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 января на арене «Ред Булл Арена», начало — в 20:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» сейчас замыкает тройку лидеров. За 14 туров «быки» заработали 31 очко и отстали от «Баварии», идущей первой, всего на 2 зачетных балла.

В декабрьских матчах Бундеслиги «РБ Лейпциг» скатал ничью с «Баварией» (3:3), обыграл «Вердер» (2:0), «Хоффенхайм» (1:0) и не справился с «Кельном» (0:0).

Все хорошо у команды Нагельсманна сложилось в ЛЧ. В непростой группе она заняла вторую строчку. В заключительных еврокубковых играх «быки» дожали «Истанбул» (4:3), а затем одолели «МЮ» (3:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

2020 год коллектив завершил разгромом «Аугсбурга» (3:0) на выезде в 1/16 финала Кубка Германии. А после победы над «Штутгартом» (1:0) в прошлом туре его беспроигрышная серия во всех турнирах составляет девять матчей.

«Боруссия» Дортмунд

В минувшем туре «Боруссия» Дортмунд на выезде одолела одного из претендентов на еврокубки «Вольфсбург». В воротах «Волков» побывало два сухих мяча.

Между тем, до стабильности дортмундцам еще очень далеко. И потери очков приключаются на ровном месте, и вообще, стабильностью команда не балует.

Нынешняя 4-я позиция в таблице говорит о серьезных проблемах. 25 очков, то есть на 8 меньше, чем у лидера «Баварии» — с такой диспозицией биться за Серебряную салатницу крайне проблематично.

В позапрошлом поединке «Шмели» обыграли «Айнтрахт» из Брауншвейга в Кубке Германии — 2:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00. 0