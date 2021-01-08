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    Увезет ли «Бавария» победу из Менхенгладбаха?

    «Боруссия» М — «Бавария». Прогнозы и ставка с коэффициентом 1.88 на чемпионат Германии 8 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Бавария»
    «Бавария»
    Менхенгладбахская «Боруссия» встретится на своем поле с «Баварией» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 января на арене «Боруссия-Парк», начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Боруссия» М

    В начале декабря менхенгладбахцы на выезде проиграли «Реалу» (0:2) в Лиге чемпионов, заняв второе место в группе, а потом дома поделили очки с берлинской «Гертой» (1:1).

    В выездном матче с «Айнрахтом» подопечные Марко Розе ушли от поражения в компенсированное время — 3:3, а домашний матч с «Хоффенхаймом» закончился поражением на последних минутах — 1:2.

    В последних матчах «Боруссия» разгромила в гостевом матче Кубка Германии «Эльферсберг» (5:0), а потом одолела на выезде «Арминию» (1:0) в Бундеслиге.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 14 матчей Бундеслиги «Боруссия» с 21 очком идет на 7-м месте. Разница мячей 25-22, 8 голов забил Ларс Штиндль.

    «Бавария»

    В начале декабря мюнхенцы потеряли очки в домашнем матче Бундеслиги с «Лейпцигом» (3:3), после чего в Лиге чемпионов вторым составом обыграли «Локомотив» (2:0).

    Выездной матч с «Унионом» в Берлине завершился вничью 1:1, а вернувшись домой «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:1).

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    • В последних матчах мюнхенцы на выезде вырвали победу у «Байера» (2:1), а потом дома разгромили «Майнц» (5:2), отыгравшись со счета 0:2 и забив пять голов во втором тайме.

    После 14 туров «Бавария» с 33 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 44-21, 19 голов забил Роберт Левандовский.

    Прогноз и ставки

    На победу «Боруссии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью в основное время — 4.70, а на победу «Баварии» — 1.60.

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    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:1. В Менхенгладбахе «Бавария» в последних пяти матчах дважды выиграла и трижды проиграла.

    Обе команды в последних матчах играют не слишком стабильно, но прогнозируем, что «Бавария» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.40 и ТБ 3,5 за 1.81. 0

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