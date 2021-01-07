«Еклано» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на матч Кубка Испании 7 января 2021 года

В 1/32 финала Кубка Короля «Еклано» на «Конститусьон» сыграет с «Валенсией». Встреча, которая пройдет 7 января, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Еклано» — «Валенсия».

«Еклано»

«Депортиво Еклано», выступающий в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, не блещет результатами, занимая с 3 очками последнее 10-е место в своей подгруппе.

«Еклано» ни разу не победил в 8 матчах чемпионата, трижды сыграв вничью и потерпев пять поражений при разнице мячей 4-13.

Три последних матча в чемпионате клуб из Екла проиграл, уступив дома «Мурсии» (1:2) и «УКАМ Мурсии» (0:2), и проиграв на выезде«Гранаде Б» (0:2).

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В последнем матче в середине декабря «Еклано» в первом раунде Кубка короля обыграл «Райо Махадаонду» (2:1), одержав единственную победу в сезоне, но добыв ее на 120-й минуте.

«Валенсия»

В первом раунде Кубка левантийцы с трудом обыграли на выезде выступающую в четвертом дивизионе «Террассу» (4:2) в экстра-тайме, но эта победа остается единственной в последних девяти матчах.

После этого «Валенсия» на выезде выстояла в Примере против «Барселоны» (2:2), а вернувшись домой проиграла «Севилье» (0:1), пропустив в концовке матча.

В последних матчах левантийский клуб в гостях проиграл «Гранаде» (1:2), заканчивая матч вдевятером, и дома не справился с «Кадисом» (1:1).

После 17 туров команда с 16 очками на 17-м месте, на грани зоны вылета. Разница мячей 23-25, 5 голов забил Карлос Солер.

Прогноз и ставки

На победу «Еклано» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.60, на ничью в основное время — 4.90, а на победу «Валенсии» — 1.33.

«Еклано» пропускает в 8 матчах подряд и не выигрывает на протяжении 11 матчей. «Валенсия» не выигрывает на выезде на протяжении 6 матчей.

Игра гостей, которые являются фаворитами, не впечатляет. На матч с «Еклано» они повезут основу, так что прогнозируем, что «Валенсия» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 2.06 и ТБ 2,5 за 1.68. 0