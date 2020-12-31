«Осасуна» — «Алавес». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.46 на матч чемпионата Испании 31 декабря 2020 года

В 16-м туре испанской Примеры «Осасуна» сыграет дома с «Алавесом». Встреча, которая пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начнется в 18:15 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Алавес».

«Осасуна»

«Осасуна» с 12 набранными очками замыкает турнирную таблицу Примеры, но спасительная позиции находится на расстоянии трех пунктов. К тому же она имеют игру в запасе.

На данный момент у клуба из Памплоны 8-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть фиаско. Последний раз он побеждал в чемпионате аж 24 октября, обыграв тогда в родных стенах «Атлетик» со счетом 1:0.

В своем последнем проведенном поединке «красные» расписали выездную мировую с «Эльче», сыграв 2:2. Этой ничьей они прервали свою серию из четырех поражений подряд, в которой дважды уступали «всухую».

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене «Осасуна» в текущем чемпионате Испании добилась двух викторий, раз делила очки с оппонентом и четыре раза была повержена, разница забитых и пропущенных — 7:12.

«Алавес»

«Алавес» имеет в свой копилке 17 зачетных пунктов после 15 проведенных встреч. С этими показателями коллектив идет в середине турнирки, на 13 месте.

Стоит отметить, что «славные» за последние девять матчей испанского первенства уступили только дважды. Обе эти неудачи были середине декабря от «Сельты» (0:2) и «Уэски» (0:1) на выезде.

Еще в этом отрезке «уничтожители бобов» четыре встречи свели мировыми результатами и дважды победили. Одна из этих викторий была в последнем туре в родных стенах над «Эйбаром» — 2:1.

Из выездных игр текущего розыгрыша Примеры «Алавес» привез две викторию, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных в этих матчах составила 7:10.

В прошлом чемпионате «Осасуна» дважды одолела «Алавес»: 4:2 дома и 1:0 в гостях. А также в этом году они провели два товарняка, где раз победили памплонцы (2:1) и раз была мировая (0:0).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 2.46.

На викторию «Алавеса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.36.

Прогнозируем, что в поединке команд, ведущих борьбу за выживание, победа достанется хозяевам, которые в целом неплохо проводят игры с «Алавесом». 0