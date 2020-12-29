«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 29 декабря 2020 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 29 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».

«Брайтон»

Команда, представляющая муниципалитет Брайтон-энд-Хов, после 15 сыгранных матчей имеет 13 баллов на счету. В таблице чемпионата этот коллектив сейчас находится на 16 месте.

Последний раз «Брайтон» брал 3 очка за игру 21 ноября. Тогда в девятом туре «чайки» одержали верх над «Астон Виллой» (2:1). В следующем матче «Альбион» сумел отобрать баллы у «Ливерпуля» (1:1).

В первой половине декабря команда Грэма Поттера не заработала ни единого балла в двух турах кряду. В этих матчах «Брайтон» потерпел поражения от «Саутгемптона» (1:2) и «Лестера» (0:3).

Календарь и таблица АПЛ

В трех последних встречах в Премьер-лиге «Альбион» трижды сыграл вничью. Сперва подопечные Поттера разошлись миром с «Фулхэмом» (0:0), а затем они обменялись голами с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2).

«Арсенал»

После 15 туров Премьер-лиги лондонская команда находится на 15 месте в таблице с 17 очками на счету. На данный момент от красной зоны «пушкарей» отделяют 6 баллов, а от еврокубковых позиций — 9.

Десятого декабря «Арсенал» провел заключительный матч в групповом раунде Лиги Европы. В той встрече лондонцы прихлопнули «Дандолк». В своем простеньком квартете «канониры» в итоге финишировали первыми.

После поединка в ЛЕ команда Микеля Артеты вновь обошлась без побед в трех турах АПЛ. В этих матчах коллектив из столицы уступил «Бернли» (0:1), сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а также влетел «Эвертону» (1:2).

Беды «Арсенала» усугубило разгромное поражение от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги (1:4). Но в 15-м туре чемпионата коллектив Артеты собрался и выдал уверенную игру в противостоянии с «Челси» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.26, на ничью — 3.48, а на победу «Арсенала» — 2.30.

Несмотря на победу в дерби, «пушкари» не позволят себе расслабиться, поскольку для такого «Арсенала» каждый поединок является серьезным вызовом.

В гостевом матче лондонцы будут собранными и попробуют выиграть второй раз кряду. Наши прогноз и ставка — «Арсенал» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.71. 0