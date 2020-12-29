ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаПодвиг Щербаковой, недосягаемый Коляда, возвращение Тарасовой и Морозова «Ливерпуль» потерял еще одного центрбека — Матипа«Ливерпуль» не будет чемпионом, если зимой не подпишет защитника «Арсенал» одержал первую победу за два месяца«Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
  • 00:42
    • Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press
  • 00:17
    • «Вулверхэмптон» спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
  • 21:23
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»
  • 19:49
    • Флик признан тренером года по версии Globe Soccer Award, «Бавария» — команда года
  • 19:41
    • Левандовский — лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards
  • 20:47
    • Источник: Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году
  • 20:17
    • Криштиану Роналду — лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer Awards
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Арсенал» удачно выступить во втором матче кряду?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 29 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»
    Эдвард Нкетиа
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 29 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Брайтон»

    Команда, представляющая муниципалитет Брайтон-энд-Хов, после 15 сыгранных матчей имеет 13 баллов на счету. В таблице чемпионата этот коллектив сейчас находится на 16 месте.

    Последний раз «Брайтон» брал 3 очка за игру 21 ноября. Тогда в девятом туре «чайки» одержали верх над «Астон Виллой» (2:1). В следующем матче «Альбион» сумел отобрать баллы у «Ливерпуля» (1:1).

    В первой половине декабря команда Грэма Поттера не заработала ни единого балла в двух турах кряду. В этих матчах «Брайтон» потерпел поражения от «Саутгемптона» (1:2) и «Лестера» (0:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    В трех последних встречах в Премьер-лиге «Альбион» трижды сыграл вничью. Сперва подопечные Поттера разошлись миром с «Фулхэмом» (0:0), а затем они обменялись голами с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2).

    «Арсенал»

    После 15 туров Премьер-лиги лондонская команда находится на 15 месте в таблице с 17 очками на счету. На данный момент от красной зоны «пушкарей» отделяют 6 баллов, а от еврокубковых позиций — 9.

    Десятого декабря «Арсенал» провел заключительный матч в групповом раунде Лиги Европы. В той встрече лондонцы прихлопнули «Дандолк». В своем простеньком квартете «канониры» в итоге финишировали первыми.

  • «Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Челси»
  • Вчера

    • После поединка в ЛЕ команда Микеля Артеты вновь обошлась без побед в трех турах АПЛ. В этих матчах коллектив из столицы уступил «Бернли» (0:1), сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а также влетел «Эвертону» (1:2).

    Беды «Арсенала» усугубило разгромное поражение от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги (1:4). Но в 15-м туре чемпионата коллектив Артеты собрался и выдал уверенную игру в противостоянии с «Челси» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.26, на ничью — 3.48, а на победу «Арсенала» — 2.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Несмотря на победу в дерби, «пушкари» не позволят себе расслабиться, поскольку для такого «Арсенала» каждый поединок является серьезным вызовом.

    В гостевом матче лондонцы будут собранными и попробуют выиграть второй раз кряду. Наши прогноз и ставка — «Арсенал» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.71. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бешикташ — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Риу Аве — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 29 декабря 2020 года. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры