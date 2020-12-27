«Генк» — «Васланд-Беверен». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.35 на матч чемпионата Бельгии 27 декабря 2020 года

В воскресенье, 27 декабря, в Генке одноименный клуб на «Кристал-Арене» сыграет с «Васланд-Беверен» в рамках 19-го тура чемпионата Бельгии по футболу. Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Генк» — «Васланд-Беверен».

«Генк»

«Генк» находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в свое копилке 37 очков. От лидера он отстает на два балла, но сыграл на матч меньше.

«Шахтеры» за последние 12 встреч первенства уступил только раз, когда тур тому назад в гостях были повержены «Андерлехтом» со счетом 0:1. Также в этот период было две ничьи и девять игр они выиграли.

В своей последнем проеденном поединке «магистры» в родных стенах переиграли 2:0 «Кортрейк». Отметим, что за период с 18 октября по 6 декабря они победили в семи играх подряд и в трех из них крупно.

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На своем стадионе «Генк» в текущем бельгийском первенстве был повержен только раз, шесть матчей он выиграл и дважды играл вничью, разница забитых и пропущенных — 23:10.

«Васланд-Беверен»

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Васланд-Беверен» расположился на 15 месте, имея в своем активе 18 очков и опережает опасную зону лишь на один балл.

«Львы» крайне неудачно провели свои две последние игры первенства, поочередно крупно проиграв в них на выезде «Генту» и на своей территории «Антверпену» (по 0:3).

Однако перед этим коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей, где четыре игры завершились победой и один раз была мировая. Правда, основная масса этих соперников являлись соседями по турнирке.

Вне родных стен «Васланд-Беверен» праздновал три виктории, два матча завершил вничью и четыре раза уходил с поля ни с чем, разница мячей — 14:19.

В первом кругеэти клубы сыграли вничью (1:1), а в прошлом сезоне дважды победил «Генк» — 4:1 и 4:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Генка» — 1.30, победа «Васланд-Беверен» — 9.40, ничья — 5.75.

Наверняка хозяева не испытают проблем с завоеванием трех очков, но вряд ли смогут сохранить свои ворота на замке, т.к. гости отличаются неплохой результативностью. Наш прогноз на эту игру — П1 + обе забьют. 0