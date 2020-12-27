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    «Газиантеп» сбросит «Аланияспор» с первой строки?

    «Газиантеп» — «Аланияспор». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата Турции 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Аланияспор»
    Игрок «Газиантепа»
    В воскресенье, 27 декабря, в 15-м туре турецкой Суперлиги «Газиантеп» на своем поле сыграет с «Аланияспор». Игра начнется в 13:30 по мск. Прогноз на «Газиантеп» — «Аланияспор».

    «Газиантеп»

    Перед стартом данного тура «Газиантеп» находится на пятой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка, что на балл меньше, чем у вышестоящей команды.

    «Красно-четные» в этом сезоне потерпели только одно поражение, проиграв еще в первом туре чемпионата на выезде «Галатасараю» со счетом 1:3. После того они не уступали на протяжении 14 игр с учетом всех турниров.

    Так коллектив вышел победителем из своих последних четырех встреч, где три были в рамках Суперлиги. В своей последней проведенной игре он на выезде разгромил «Касымпашу» (4:0).

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    На своей территории «Газиантеп» в текущем первенстве три матча выиграл и столько же раз делил очки с оппонентами, забил клуб 12 мячей, а пропустил семь.

    «Аланияспор»

    «Аланияспор» — лидер текущего чемпионата Турции. У команды на счету 27 очков, однако второй «Галатасарай» идет с отставание в один балл при игре в запасе.

    «Оранжево-зеленые» не могут выиграть в рамках Суперлиги на протяжении двух встреч. Сперва в этом периоде они уступили 0:1 на выезде «Денизлиспору», а затем расписали мировую с «Малатьяспор» (1:1) дома.

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    • Перед этим клуб выиграл два поединка подряд. В рамках первенства он в родных стенах одолел «Бешикташ» (2:1) и в Кубке страны разгромил «Аданаспор» со счетом 5:1.

    Вне родных стен «Аланияспор» выступает не особо удачно, выиграв три игры при таком же количестве поражений и одном мировом исходе, разница забитых и пропущенных составляет 8:6.

    В первом круге победила «Аланияспор» на своей арене (1:0), в прошлом сезоне на поле «Газиантепа» была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Аланияспор» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Газиантепа» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.56.

    «Газиантеп» сильно проводит сезон и должен хорошо сыграть с текущим лидером в родных стенах. Ставим в этой игре на хозяев с 0 форой. 0

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