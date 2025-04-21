Парма
Ювентус
«Парма»
Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Парма» опережает зону вылета лишь на 4 балла — вся борьба еще впереди.
На своем поле команда также играет не лучшим образом, располагаясь по этому показателю на 15-м месте в лиге. «Парма» набрала 17 очков из 48-и возможных.
Парма — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Команда в последнем туре Серии А сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0), а до этого «Парма» поделила очки с «Интером» (2:2), отыгравшись с 0:2.
В последних 5-и встречах команда непременно играла вничью. За этот отрезок «Парма» также поделила очки с «Вероной» (0:0), «Монцей» (1:1) и «Торино» (2:2).
Не сыграют: Симон Сом (перебор желтых), Адриан Бенедушак, Маттео Кансельери, Габриэль Чарпентье, Маттеус Ковальский, Валентин Михэилэ и Йордан Осорио (у всех — травмы).
Состояние команды: Кажется, что «Парма» является королем ничейных результатов в Серии А. Эта команда знает, как делить очки даже с топовыми командами.
Бесконечное количество ничьих не дает «Парме» комфортный отрыв от зоны вылета. Сейчас команде необходимо куда чаще набирать очки, чтобы отстать от дна турнирной таблицы.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Старая синьора» располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 59 очков за 32 тура. «Ювентус» продолжает цепляться за возможность выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда довольно неплохо выступает в гостях, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Ювентус» набрал 25 очков из 45-и возможных на чужом поле. За 15 встреч «старая синьора» забила 22 гола при 15-и пропущенных.
Последние матчи: В прошедшей встрече с Серии А команда обыграла «Лечче» со счетом 2:1, забив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Ювентус» поделил очки с «Ромой» (1:1).
В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Ювентус» уступил «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте» (0:4).
Не сыграют: Бремер, Хуан Кабаль, Федерико Гатти, Самюэль Мбангула, Аркадиуш Милик (у всех — травмы).
Состояние команды: «Ювентус» проводит не самый лучший сезон, претендуя лишь на зону Лиги чемпионов, а не на чемпионство. Тьяго Мотта явно не справился в нынешнем сезоне с давлением.
В последнее время «Ювентус» частенько обыгрывает «Парму» в очных противостояниях, но в прошедшей встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Парма» непременно играла вничью
- «Ювентус» не проигрывает в Серии А на протяжении 3-х последних матчей
- «Ювентус» 4 раза обыгрывал «Парму» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.75, победа «Пармы» — 4.80, ничья — за 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: «Парма» и на сей раз добьется ничейного результата.
Ставка: Ничья за 3.65.
Прогноз: Обе забьют. «Парме» придется взламывать оборону «Ювентуса».
Ставка: Обе забьют за 1.93.