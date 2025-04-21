«Парма» примет «Ювентус» в рамках 33-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 21 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Парма» опережает зону вылета лишь на 4 балла — вся борьба еще впереди.

На своем поле команда также играет не лучшим образом, располагаясь по этому показателю на 15-м месте в лиге. «Парма» набрала 17 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: Команда в последнем туре Серии А сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0), а до этого «Парма» поделила очки с «Интером» (2:2), отыгравшись с 0:2.

В последних 5-и встречах команда непременно играла вничью. За этот отрезок «Парма» также поделила очки с «Вероной» (0:0), «Монцей» (1:1) и «Торино» (2:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Симон Сом (перебор желтых), Адриан Бенедушак, Маттео Кансельери, Габриэль Чарпентье, Маттеус Ковальский, Валентин Михэилэ и Йордан Осорио (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что «Парма» является королем ничейных результатов в Серии А. Эта команда знает, как делить очки даже с топовыми командами.

Бесконечное количество ничьих не дает «Парме» комфортный отрыв от зоны вылета. Сейчас команде необходимо куда чаще набирать очки, чтобы отстать от дна турнирной таблицы.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 59 очков за 32 тура. «Ювентус» продолжает цепляться за возможность выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда довольно неплохо выступает в гостях, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Ювентус» набрал 25 очков из 45-и возможных на чужом поле. За 15 встреч «старая синьора» забила 22 гола при 15-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече с Серии А команда обыграла «Лечче» со счетом 2:1, забив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «Ювентус» поделил очки с «Ромой» (1:1).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Ювентус» уступил «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте» (0:4).

Не сыграют: Бремер, Хуан Кабаль, Федерико Гатти, Самюэль Мбангула, Аркадиуш Милик (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ювентус» проводит не самый лучший сезон, претендуя лишь на зону Лиги чемпионов, а не на чемпионство. Тьяго Мотта явно не справился в нынешнем сезоне с давлением.

В последнее время «Ювентус» частенько обыгрывает «Парму» в очных противостояниях, но в прошедшей встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Парма» непременно играла вничью

«Ювентус» не проигрывает в Серии А на протяжении 3-х последних матчей

«Ювентус» 4 раза обыгрывал «Парму» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.75, победа «Пармы» — 4.80, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: «Парма» и на сей раз добьется ничейного результата.

Ставка: Ничья за 3.65.

Прогноз: Обе забьют. «Парме» придется взламывать оборону «Ювентуса».

Ставка: Обе забьют за 1.93.