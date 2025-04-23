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    «Бенфика» повторно разгромит «Тирсенсе»

    Бенфика — Тирсенсе: прогноз на кубок Португалии, ставка за 2.05

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Тирсенсе»
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    Анхель Ди Мария
    23 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Тирсенсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Тирсенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 27 Апреля 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 20:00 АВС

    АВС

  • Вила-даз-Авиш
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    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Бенфика» имеет поровну очков со «Спортингом». А вот забила команда 74 мяча в 30 поединках чемпионата.

    Бенфика — АВС: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бенфика» одолела «Виторию Гимарайнш» (3:0).

    До того команда не смогла переиграть «Ароку» (2:2). При этом чуть ранее она разнесла в щепки оборону «Тирсенсе» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бенфика» не проигрывает уже почти полтора месяца. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно, дав результативный сбой 25 раз.

    В первой встрече «Бенфика» не оставила шансов «Тирсенсе». Так что в этой встрече не стоит ожидать от «орлов» сверхактивности.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лиссабонцы явно предстанут в экспериментальном составе.

    «Тирсенсе»

    Турнирное положение: Эта команда выступает в четвертом по силе дивизионе. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тирсенсе» на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 4:3 она обыграла «Ос Сандиненсес».

    До того команда была разбита «Бенфикой» (0:5). Да и поединок с «Паредесом» завершился досадной коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тирсенсе» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тирсенсе» крайне нестабилен даже на своем уровне. Да и тягаться с грандом команде явно не по силам.

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    При этом «Тирсенсе» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 39 мячей в 26 матчах четвертого дивизиона.

    В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и мотивация дать бой «Бенфике» у скромного клуба огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Оборона «Тирсенсе» постарается сдержать атаки «орлов».

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы в среднем забивают больше 2 мячей за матч

    • «Бенфика» не проигрывала в 7 своих последних матчах

    • «Тирсенсе» в первой встрече уступил «орлам» (0:5)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: «Орлы» на голову сильнее соперника, что наверняка повторно докажет на поле.

    Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании «Бенфика» должна не замечать столь скромного оппонента.

    Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бенфика — Тирсенсе?

    Матч Бенфика — Тирсенсе состоится 23 апреля 2025 года в 22:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бенфика — Тирсенсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бенфики» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бенфика — Тирсенсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бенфики» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика — Тирсенсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бенфика — Тирсенсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

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    Бенфика — Тирсенсе: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 23.04.202522:15. «Бенфика» повторно разгромит «Тирсенсе»
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