Бенфика — Тирсенсе: прогноз на кубок Португалии, ставка за 2.05

Бенфика
АВС
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Бенфика» имеет поровну очков со «Спортингом». А вот забила команда 74 мяча в 30 поединках чемпионата.
Бенфика — АВС: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бенфика» одолела «Виторию Гимарайнш» (3:0).
До того команда не смогла переиграть «Ароку» (2:2). При этом чуть ранее она разнесла в щепки оборону «Тирсенсе» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бенфика» не проигрывает уже почти полтора месяца. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно, дав результативный сбой 25 раз.
В первой встрече «Бенфика» не оставила шансов «Тирсенсе». Так что в этой встрече не стоит ожидать от «орлов» сверхактивности.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лиссабонцы явно предстанут в экспериментальном составе.
«Тирсенсе»
Турнирное положение: Эта команда выступает в четвертом по силе дивизионе. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Тирсенсе» на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 26 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 4:3 она обыграла «Ос Сандиненсес».
До того команда была разбита «Бенфикой» (0:5). Да и поединок с «Паредесом» завершился досадной коллизией (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тирсенсе» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 15 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тирсенсе» крайне нестабилен даже на своем уровне. Да и тягаться с грандом команде явно не по силам.
При этом «Тирсенсе» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 39 мячей в 26 матчах четвертого дивизиона.
В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и мотивация дать бой «Бенфике» у скромного клуба огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Оборона «Тирсенсе» постарается сдержать атаки «орлов».
Статистика для ставок
- Лиссабонцы в среднем забивают больше 2 мячей за матч
- «Бенфика» не проигрывала в 7 своих последних матчах
- «Тирсенсе» в первой встрече уступил «орлам» (0:5)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
- 2.50Хетафе — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.55Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.00Сельта — Вильярреал: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: «Орлы» на голову сильнее соперника, что наверняка повторно докажет на поле.
Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании «Бенфика» должна не замечать столь скромного оппонента.
Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00