Бенфика — Тирсенсе: прогноз на кубок Португалии, ставка за 2.05

23 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Тирсенсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Тирсенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Бенфика» имеет поровну очков со «Спортингом». А вот забила команда 74 мяча в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бенфика» одолела «Виторию Гимарайнш» (3:0).

До того команда не смогла переиграть «Ароку» (2:2). При этом чуть ранее она разнесла в щепки оборону «Тирсенсе» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бенфика» забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бенфика» не проигрывает уже почти полтора месяца. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно, дав результативный сбой 25 раз.

В первой встрече «Бенфика» не оставила шансов «Тирсенсе». Так что в этой встрече не стоит ожидать от «орлов» сверхактивности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лиссабонцы явно предстанут в экспериментальном составе.

«Тирсенсе»

Турнирное положение: Эта команда выступает в четвертом по силе дивизионе. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Тирсенсе» на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 26 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 4:3 она обыграла «Ос Сандиненсес».

До того команда была разбита «Бенфикой» (0:5). Да и поединок с «Паредесом» завершился досадной коллизией (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тирсенсе» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тирсенсе» крайне нестабилен даже на своем уровне. Да и тягаться с грандом команде явно не по силам.

При этом «Тирсенсе» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 39 мячей в 26 матчах четвертого дивизиона.

В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и мотивация дать бой «Бенфике» у скромного клуба огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Оборона «Тирсенсе» постарается сдержать атаки «орлов».

Статистика для ставок

Лиссабонцы в среднем забивают больше 2 мячей за матч

«Бенфика» не проигрывала в 7 своих последних матчах

«Тирсенсе» в первой встрече уступил «орлам» (0:5)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: «Орлы» на голову сильнее соперника, что наверняка повторно докажет на поле.

Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании «Бенфика» должна не замечать столь скромного оппонента.

Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00