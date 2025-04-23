Локомотив — Авангард: ставка за 2.50, прогноз на кубок Гагарина 23 апреля

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 23 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Ярославский коллектив по ходу общего этапа набрал 102 очка, благодаря которым стал обладателем Кубка Континента.

Последние матчи: После разгромного поражения на старте второго раунда «Локомотив» добился трех побед подряд и сделал серьезный рывок к полуфинальной стадии Кубка.

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Однако в следующих матчах команда Игоря Никитина не справилась с настойчивыми омичами и допустила две неудачи — 2:3; 0:3, подвергнув испытанию фирменную тактическую стабильность.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: Заполучив в моменте колоссальное преимущество в серии, «Локомотив» утратил атакующую креативность, за счет которой выезжал ранее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Вместе с тем команда Игоря Никитина остается одной из самых организованных в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина, предпочитая выстраивать игру от обороны.

В последнем матче «Локомотив» не сумел предложить ничего такого, что смутило бы защитную линию и вратаря омичей, который провел очередной выдающийся игровой отрезок.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат омская команда закончила на шестой строчке в таблице Восточной конференции с 87 очками по итогам 62 матчей.

Последние матчи: В дебютной встрече второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» зафиксировал разгромную победу — 4:1, однако следом допустил три поражения кряду.

Оказавшись в положении, близком к критическому, коллектив Ги Буше грамотно подстроился под непростые условия противостояния, забрал пятый и шестой матчи — 3:2; 3:0 и перевел серию в Ярославль.

Не сыграют: Даниил Степанов, Сергей Бойков.

Состояние команды: Будучи в шаге от завершения кубковой борьбы в результате вылета, «Авангард» сумел выровнять положение, проявив волю и выдержку в критический момент.

Последняя встреча в Омске с точки зрения игрового содержания подразумевала попытки справиться с давлением ярославцев с использованием плотных оборонительных линий.

На фоне умения терпеть и действовать на сохранение результата «Авангард» в очередной раз выдал хорошую гибкость в атакующих сочетаниях, обеспечивших несколько взятий ворот.

Статистика для ставок

В 3-х последних матчах на льду «Локомотива» был пробит тотал больше 4.5

«Авангард» одержал 4 гостевые победы в 6 матчах в рамках текущего плей-офф

В 3-х домашних матчах из 5 в нынешнем розыгрыше Кубка «Локомотив» не пропускал больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 3.09.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Прогноз: По итогам двух предыдущих матчей «Авангард» получил заметное тактическое и психологическое преимущество, а условия гостевой борьбы едва ли помешают команде Ги Буше забрать седьмую игру.

Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.

Прогноз: В предыдущих встречах ярославцы испытывали серьезные проблемы в завершающей фазе, что указывает на эффективность оборонительных идей Омска.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 за 1.78.