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    «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы

    Локомотив — Авангард: ставка за 2.50, прогноз на кубок Гагарина 23 апреля

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Авангард»
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    «Авангард» выиграл шестой матч серии
    В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 23 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 23 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: Ярославский коллектив по ходу общего этапа набрал 102 очка, благодаря которым стал обладателем Кубка Континента.

    Последние матчи: После разгромного поражения на старте второго раунда «Локомотив» добился трех побед подряд и сделал серьезный рывок к полуфинальной стадии Кубка.

    Локомотив — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Однако в следующих матчах команда Игоря Никитина не справилась с настойчивыми омичами и допустила две неудачи — 2:3; 0:3, подвергнув испытанию фирменную тактическую стабильность.

    Не сыграют: Степан Никулин.

    Состояние команды: Заполучив в моменте колоссальное преимущество в серии, «Локомотив» утратил атакующую креативность, за счет которой выезжал ранее.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Вместе с тем команда Игоря Никитина остается одной из самых организованных в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина, предпочитая выстраивать игру от обороны.

    В последнем матче «Локомотив» не сумел предложить ничего такого, что смутило бы защитную линию и вратаря омичей, который провел очередной выдающийся игровой отрезок.

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат омская команда закончила на шестой строчке в таблице Восточной конференции с 87 очками по итогам 62 матчей.

    Последние матчи: В дебютной встрече второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» зафиксировал разгромную победу — 4:1, однако следом допустил три поражения кряду.

    Оказавшись в положении, близком к критическому, коллектив Ги Буше грамотно подстроился под непростые условия противостояния, забрал пятый и шестой матчи — 3:2; 3:0 и перевел серию в Ярославль.

    Не сыграют: Даниил Степанов, Сергей Бойков.

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    • Состояние команды: Будучи в шаге от завершения кубковой борьбы в результате вылета, «Авангард» сумел выровнять положение, проявив волю и выдержку в критический момент.

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    Последняя встреча в Омске с точки зрения игрового содержания подразумевала попытки справиться с давлением ярославцев с использованием плотных оборонительных линий.

    На фоне умения терпеть и действовать на сохранение результата «Авангард» в очередной раз выдал хорошую гибкость в атакующих сочетаниях, обеспечивших несколько взятий ворот.

    Статистика для ставок

    • В 3-х последних матчах на льду «Локомотива» был пробит тотал больше 4.5

    • «Авангард» одержал 4 гостевые победы в 6 матчах в рамках текущего плей-офф

    • В 3-х домашних матчах из 5 в нынешнем розыгрыше Кубка «Локомотив» не пропускал больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 3.09.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

    Прогноз: По итогам двух предыдущих матчей «Авангард» получил заметное тактическое и психологическое преимущество, а условия гостевой борьбы едва ли помешают команде Ги Буше забрать седьмую игру.

    Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.

    Прогноз: В предыдущих встречах ярославцы испытывали серьезные проблемы в завершающей фазе, что указывает на эффективность оборонительных идей Омска.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 за 1.78.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Авангард?

    Матч Локомотив — Авангард состоится 23 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Авангард?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Авангард?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Авангард» не проиграет + ТМ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Авангард?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Авангард?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 3.09.

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    Локомотив — Авангард: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 23.04.202519:30. «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
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