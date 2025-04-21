«Дженоа» и «Лацио» сыграют 21 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 39 баллов и уже лишился серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков (топ-6) и отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Серии А клуб из Генуи на выезде поделил очки с «Вероной» (0:0).

Перед этим в 32-м туре национального первенства «россоблу» на этот раз в домашних стенах набрали три пункта, одержав победу над «Удинезе» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Маттуро, Малиновский, Корне, Куэнка и Балотелли, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Дженоа» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, а также если учесть проблемы с игровой формой соперника.

Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 56 баллов и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает седьмое место и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка — от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, «Орлы» на своем поле проиграли по пенальти «Будё-Глимту» (1:3) и вылетели из турнира по сумме двух поединков.

в своем предыдущем матче в 32-м туре национального чемпионата коллектив также в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Ромой».

Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш и Патрик, дисквалифицирован — Исаксен.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах гостей на три очка, особенно на выезде, тем не менее, если учесть перевес в классе, а также сильную турнирную мотивацию, в отличие от соперника, они все же способны победить.

Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Дженоа» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних выездных матчей «Лацио» выиграл

в семи из 10-ти последних матчей «Лацио» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Дженоа» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их пяти из восьми последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних выездных матчей.

Ставка: «Лацио» победит за 2.30.