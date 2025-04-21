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    Позволит ли «Дженоа» вернуться к победам «Лацио»?

    Дженоа — Лацио: прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на чемпионат Италии 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Лацио»
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    Валентин Кастельянос
    «Дженоа» и «Лацио» сыграют 21 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 39 баллов и уже лишился серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков (топ-6) и отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Серии А клуб из Генуи на выезде поделил очки с «Вероной» (0:0).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства «россоблу» на этот раз в домашних стенах набрали три пункта, одержав победу над «Удинезе» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Маттуро, Малиновский, Корне, Куэнка и Балотелли, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Дженоа» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, а также если учесть проблемы с игровой формой соперника.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 56 баллов и борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмое место и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка — от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, «Орлы» на своем поле проиграли по пенальти «Будё-Глимту» (1:3) и вылетели из турнира по сумме двух поединков.

    в своем предыдущем матче в 32-м туре национального чемпионата коллектив также в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Ромой».

    Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш и Патрик, дисквалифицирован — Исаксен.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о плохих шансах гостей на три очка, особенно на выезде, тем не менее, если учесть перевес в классе, а также сильную турнирную мотивацию, в отличие от соперника, они все же способны победить.

    Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Дженоа» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних выездных матчей «Лацио» выиграл

    • в семи из 10-ти последних матчей «Лацио» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Дженоа» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их пяти из восьми последних домашних поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних выездных матчей.

    Ставка: «Лацио» победит за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дженоа — Лацио?

    Матч Дженоа — Лацио состоится 21 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дженоа — Лацио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дженоа — Лацио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет » с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дженоа — Лацио?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дженоа — Лацио?

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Дженоа» — в 3.45.

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    Дженоа — Лацио: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 21.04.202519:00. Позволит ли «Дженоа» вернуться к победам «Лацио»?
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