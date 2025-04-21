«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 39 баллов и уже лишился серьезной турнирной мотивации.
Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 18 очков от зоны еврокубков (топ-6) и отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Серии А клуб из Генуи на выезде поделил очки с «Вероной» (0:0).
Перед этим в 32-м туре национального первенства «россоблу» на этот раз в домашних стенах набрали три пункта, одержав победу над «Удинезе» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Маттуро, Малиновский, Корне, Куэнка и Балотелли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Дженоа» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.
Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, а также если учесть проблемы с игровой формой соперника.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 56 баллов и борется за выход в еврокубки.
Команда занимает седьмое место и на один пункт отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка — от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги Европы, «Орлы» на своем поле проиграли по пенальти «Будё-Глимту» (1:3) и вылетели из турнира по сумме двух поединков.
в своем предыдущем матче в 32-м туре национального чемпионата коллектив также в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Ромой».
Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш и Патрик, дисквалифицирован — Исаксен.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохих шансах гостей на три очка, особенно на выезде, тем не менее, если учесть перевес в классе, а также сильную турнирную мотивацию, в отличие от соперника, они все же способны победить.
Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Дженоа» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних выездных матчей «Лацио» выиграл
- в семи из 10-ти последних матчей «Лацио» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Дженоа» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их пяти из восьми последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних выездных матчей.
Ставка: «Лацио» победит за 2.30.