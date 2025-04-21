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    Увезет ли «Фиорентина» победу из Сардинии?

    Кальяри — Фиорентина: прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на чемпионат Италии 21 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кин
    «Кальяри» и «Фиорентина» сыграют 21 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Апреля 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 16:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 30 баллов и еще не обезопасил себя от вылета в Серию B.

    Команда занимает 15-ю позицию и на пять пунктов опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).

    Кальяри — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Серии А клуб из Сардинии на выезде потерпел поражение от лидера и чемпиона «Интера» (1:3).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства «россоблу» на этот раз в чужих стенах набрали один балл, разойдясь миром с «Эмполи» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Сольдати и Янкто, дисквалифицирован — Дейола.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Кальяри» проиграл дважды при двух ничьих и одной победе.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, а также если учесть участившийся ничейный синдром соперника.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрала 53 балла и борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмое место и на четыре пункта отстает от зоны континентальных турниров, а также на шесть очков — от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги конференций, «Фиалки» на своем поле сыграли вничью с словенским «Целе» (2:2) и прошли дальше.

    в своей предыдущей игре в 32-м туре национального чемпионата коллектив также в домашних стенах с результатом 0:0 разошлись мировой с «Пармой».

    Не сыграют: травмированы — Кольпани и Бове, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» три раза сыграла вничью при одной победе.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они превосходят соперника в классе, а значит способны и выиграть.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Фиорентина» сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.10, победа «Кальяри» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фиорентины».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кальяри — Фиорентина?

    Матч Кальяри — Фиорентина состоится 21 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кальяри — Фиорентина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кальяри — Фиорентина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кальяри — Фиорентина?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кальяри — Фиорентина?

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.10, победа «Кальяри» — в 3.20.

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    Кальяри — Фиорентина: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 21.04.202516:00. Увезет ли «Фиорентина» победу из Сардинии?
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