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    «Андерлехт» быстро усмирит «буйволов»

    Андерлехт — Гент: прогноз на чемпионат Бельгии, ставка за 2.38

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Андерлехт Прогнозы на Гент
    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Гент»
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    Леандер Дендонкер
    23 апреля в 5-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Андерлехт» и «Гент». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Гент», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 23 Апреля 2025 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 21:30 Гент

    Гент

  • Бельгия. Про Лига. Плей-офф
    •

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: Брюссельцы проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Андерлехт» на 13 очков отстает от тройки лидеров. А вот забила команда всего 1 мяч в 4 поединках плей-офф чемпионата.

    Андерлехт — Гент: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Андерлехт» подписал мировую с «Антверпеном» (0:0).

    До того команда уступила «Юниону» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела обидное поражение от «Генка» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Андерлехт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Адриэльсон, Килиан Сарделла, Марио Стройкенс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Андерлехт» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

    Матчи с «Гентом» для команды исторически складываются непросто. «Андерлехт» в 5 последних очных встречах по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Брюссельцам срочно нужно прибавлять во всех компонентах.

    «Гент»

    Турнирное положение: «Буйволы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гент» на один пункт отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 4 поединках плей-офф.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Со счетом 0:5 она уступила «Брюгге».

    До того команда минимально переиграла «Антверпен». А вот поединок с «Юнионом» завершился досадной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Максим Дин, Дэви Роф — травмированы.

    Состояние команды: «Буйволы» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропускает в среднем 3 мяча за матч.

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    При этом «Гент» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего лишь один раз в 4 матчах плей-офф.

    В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и мотивация запрыгнуть на четвертую позицию у «буйволов» огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Буйволы» явно не боятся нестабильного оппонента.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забили по 1 мячу в 4 матчах плей-офф

    • «Андерлехт» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Гент» в среднем пропускает 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.07.

    Прогноз: Брюссельцы мотивированы закрепиться в зоне еврокубков, и явно воспользуются преимуществом своего поля.

    «Буйволы» слишком часто пропускают, к тому же вряд ли отошли от зычного провала в матче с «Брюгге».

    Ставка: Победа «Андерлехта» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.78

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андерлехт — Гент?

    Матч Андерлехт — Гент состоится 23 апреля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андерлехт — Гент?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андерлехт — Гент?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андерлехт — Гент?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андерлехт — Гент?

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.08.

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    Андерлехт — Гент: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 23.04.202521:30. «Андерлехт» быстро усмирит «буйволов»
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