Андерлехт — Гент: прогноз на чемпионат Бельгии, ставка за 2.38

23 апреля в 5-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Андерлехт» и «Гент». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Гент», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Турнирное положение: Брюссельцы проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Андерлехт» на 13 очков отстает от тройки лидеров. А вот забила команда всего 1 мяч в 4 поединках плей-офф чемпионата.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Андерлехт» подписал мировую с «Антверпеном» (0:0).

До того команда уступила «Юниону» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела обидное поражение от «Генка» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Андерлехт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Адриэльсон, Килиан Сарделла, Марио Стройкенс — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Андерлехт» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

Матчи с «Гентом» для команды исторически складываются непросто. «Андерлехт» в 5 последних очных встречах по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Брюссельцам срочно нужно прибавлять во всех компонентах.

«Гент»

Турнирное положение: «Буйволы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Гент» на один пункт отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 4 поединках плей-офф.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Со счетом 0:5 она уступила «Брюгге».

До того команда минимально переиграла «Антверпен». А вот поединок с «Юнионом» завершился досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: Максим Дин, Дэви Роф — травмированы.

Состояние команды: «Буйволы» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропускает в среднем 3 мяча за матч.

При этом «Гент» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего лишь один раз в 4 матчах плей-офф.

В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и мотивация запрыгнуть на четвертую позицию у «буйволов» огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Буйволы» явно не боятся нестабильного оппонента.

Статистика для ставок

Обе команды забили по 1 мячу в 4 матчах плей-офф

«Андерлехт» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Гент» в среднем пропускает 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.07.

Прогноз: Брюссельцы мотивированы закрепиться в зоне еврокубков, и явно воспользуются преимуществом своего поля.

«Буйволы» слишком часто пропускают, к тому же вряд ли отошли от зычного провала в матче с «Брюгге».

Ставка: Победа «Андерлехта» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.78