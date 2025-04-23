Андерлехт — Гент: прогноз на чемпионат Бельгии, ставка за 2.38

Андерлехт
Гент
«Андерлехт»
Турнирное положение: Брюссельцы проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Андерлехт» на 13 очков отстает от тройки лидеров. А вот забила команда всего 1 мяч в 4 поединках плей-офф чемпионата.
Андерлехт — Гент: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Андерлехт» подписал мировую с «Антверпеном» (0:0).
До того команда уступила «Юниону» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела обидное поражение от «Генка» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Андерлехт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Адриэльсон, Килиан Сарделла, Марио Стройкенс — травмированы.
Состояние команды: «Андерлехт» не побеждал в 4 своих последних матчах. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.
Матчи с «Гентом» для команды исторически складываются непросто. «Андерлехт» в 5 последних очных встречах по 2 раза победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Брюссельцам срочно нужно прибавлять во всех компонентах.
«Гент»
Турнирное положение: «Буйволы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Гент» на один пункт отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 4 поединках плей-офф.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Со счетом 0:5 она уступила «Брюгге».
До того команда минимально переиграла «Антверпен». А вот поединок с «Юнионом» завершился досадной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: Максим Дин, Дэви Роф — травмированы.
Состояние команды: «Буйволы» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропускает в среднем 3 мяча за матч.
При этом «Гент» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего лишь один раз в 4 матчах плей-офф.
В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и мотивация запрыгнуть на четвертую позицию у «буйволов» огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Буйволы» явно не боятся нестабильного оппонента.
Статистика для ставок
- Обе команды забили по 1 мячу в 4 матчах плей-офф
- «Андерлехт» не побеждал в 4 своих последних матчах
- «Гент» в среднем пропускает 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 4.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.77 и 2.07.
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Прогноз: Брюссельцы мотивированы закрепиться в зоне еврокубков, и явно воспользуются преимуществом своего поля.
«Буйволы» слишком часто пропускают, к тому же вряд ли отошли от зычного провала в матче с «Брюгге».
Ставка: Победа «Андерлехта» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.78