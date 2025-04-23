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    Огорчит ли «Лас-Пальмас» после «Атлетико» «Атлетик»?

    Атлетик — Лас-Пальмас: ставка за 2.07, прогноз на матч Ла Лиги

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    Нико Вильямс («Атлетик»)
    23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после 32-х поединков испанского первенства набрал 57 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на четвертой позиции в таблице в зоне Лиге чемпионов (топ-5) и на шесть баллов опережает шестой «Бетис».

    Атлетик — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, баски на чужом поле потерпели поражение от «Реала» (0:1) в компенсированное время.

    Перед этим в поединке, который был ответным в четвертьфинале Лиги Европы, коллектив в домашних стенах одержал победу над шотландским «Рейнджерс» (2:0) и вышел в следующий раунд.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

    Это говорит о не лучшей в данный момент форме хозяев, которая сулит им соответствующие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хороший ход, который набрал соперник.

    Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 32-х поединков испанского первенства набрал 32 пункта и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда пребывает на безопасной 17-й строчке с отрывом в один балл от зоны вылета (18-20-я строчки), поэтому ей крайне важно не терять очков, чтобы не понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства канарцы на своем поле одержали победу над «Атлетико» (1:0).

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже на чужом поле обыграл «Хетафе» с результатом 3:1.

    Не сыграют: травмированы — Фабио Силва, Бенито Рамирес, Силлессен и Кириан Родригес, дисквалифицирован — Хави Муньос.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Лас-Пальмас» выиграл дважды, а в пяти последних поединках проиграл лишь раз.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей как минимум на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

    Фабио Силва, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Атлетика» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Лас-Пальмас» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Лас-Пальмаса» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.07.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 3.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетик — Лас-Пальмас?

    Матч Атлетик — Лас-Пальмас состоится 23 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетик — Лас-Пальмас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетик — Лас-Пальмас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетик — Лас-Пальмас?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетик — Лас-Пальмас?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Лас-Пальмаса» — в 9.00.

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