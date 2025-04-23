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    «Сливочные» начнут без прелюдий

    Хетафе — Реал Мадрид: ставка за 2.50 и прогноз на Ла Лигу

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Реал» Мадрид
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    Джуд Беллингем
    23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2025 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 22:30 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Городские» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги.

    При этом «Хетафе» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 32 матчах.

    Хетафе — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Городские» уступили «Эспаньолу» (0:1).

    До того команда безвольно проиграла «Лас-Пальмасу» (1:3). При этом чуть ранее она разгромно переиграла «Вальядолид» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хетафе» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Аллан Ньом — травмирован. Кристианус Уче — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Городские» нынче весьма нестабильны. Вот только забивает команда в среднем примерно гол за матч.

    Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хетафе» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только «городские» не побеждают мадридцев уже больше 3 лет.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал» Мадрид на 4 зачетных балла отстает от «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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  • 19/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Сливочные» обыграли «Атлетик» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился трудной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.

    Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят бледновато. Команда Карло Анчелотти добывает победы со скрипом.

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    При этом «Реал» Мадрид относительно преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 65 мячей в 32 матчах Примеры.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и Винисиусу Жуниору пора прибавлять в плане реализации.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Сливочные» намерены не отпустить в отрыв каталонцев.

    Статистика для ставок

    • «Сливочные» в среднем забивают 2 мяча за матч

    • И те, и другие в среднем пропускают примерно гол за матч

    • «Хетафе» уступил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.82.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    «Сливочные» борются за чемпионский титул, к тому же уже больше трех лет не проигрывают «Хетафе».

    Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хетафе — Реал Мадрид?

    Матч Хетафе — Реал Мадрид состоится 23 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хетафе — Реал Мадрид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хетафе — Реал Мадрид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хетафе — Реал Мадрид?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Хетафе — Реал Мадрид: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 23.04.202522:30. «Сливочные» начнут без прелюдий
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