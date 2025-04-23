Хетафе — Реал Мадрид: ставка за 2.50 и прогноз на Ла Лигу

Хетафе
Реал Мадрид
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги.
При этом «Хетафе» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 32 матчах.
Хетафе — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Городские» уступили «Эспаньолу» (0:1).
До того команда безвольно проиграла «Лас-Пальмасу» (1:3). При этом чуть ранее она разгромно переиграла «Вальядолид» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хетафе» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Аллан Ньом — травмирован. Кристианус Уче — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Городские» нынче весьма нестабильны. Вот только забивает команда в среднем примерно гол за матч.
Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хетафе» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только «городские» не побеждают мадридцев уже больше 3 лет.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Реал» Мадрид на 4 зачетных балла отстает от «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Сливочные» обыграли «Атлетик» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился трудной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.
Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят бледновато. Команда Карло Анчелотти добывает победы со скрипом.
При этом «Реал» Мадрид относительно преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 65 мячей в 32 матчах Примеры.
В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и Винисиусу Жуниору пора прибавлять в плане реализации.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Сливочные» намерены не отпустить в отрыв каталонцев.
Статистика для ставок
- «Сливочные» в среднем забивают 2 мяча за матч
- И те, и другие в среднем пропускают примерно гол за матч
- «Хетафе» уступил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.82.
- 2.55Барселона — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 4.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка сразу будут активны в атаке.
«Сливочные» борются за чемпионский титул, к тому же уже больше трех лет не проигрывают «Хетафе».
Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40