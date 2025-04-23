Хетафе — Реал Мадрид: ставка за 2.50 и прогноз на Ла Лигу

23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги.

При этом «Хетафе» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 32 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Городские» уступили «Эспаньолу» (0:1).

До того команда безвольно проиграла «Лас-Пальмасу» (1:3). При этом чуть ранее она разгромно переиграла «Вальядолид» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хетафе» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Аллан Ньом — травмирован. Кристианус Уче — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Городские» нынче весьма нестабильны. Вот только забивает команда в среднем примерно гол за матч.

Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хетафе» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только «городские» не побеждают мадридцев уже больше 3 лет.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 4 зачетных балла отстает от «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Сливочные» обыграли «Атлетик» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). А вот поединок с «Алавесом» завершился трудной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.

Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят бледновато. Команда Карло Анчелотти добывает победы со скрипом.

При этом «Реал» Мадрид относительно преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 65 мячей в 32 матчах Примеры.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и Винисиусу Жуниору пора прибавлять в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Сливочные» намерены не отпустить в отрыв каталонцев.

Статистика для ставок

«Сливочные» в среднем забивают 2 мяча за матч

И те, и другие в среднем пропускают примерно гол за матч

«Хетафе» уступил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.82.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

«Сливочные» борются за чемпионский титул, к тому же уже больше трех лет не проигрывают «Хетафе».

Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40