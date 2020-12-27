«Фамаликан» — «Жил Висенте». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Португалии 27 декабря 2020 года

«Фамаликан» сыграет на своем поле с «Жил Висенте» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 27 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Фамаликан» — «Жил Висенте».

«Фамаликан»

По итогам 10 туров «Фамаликан» занимает восьмое место в таблице. У команды 11 очков, что на восемь меньше, чем нужно для места в зоне еврокубков.

Клуб, который в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии финишировал на шестой строчке, одержал лишь одну победу в шести стартовых турах текущей кампании.

После этого периода коллектив выиграла два матча кряду в национальном первенстве и кубке страны. Сперва был обыгран дома «Маритиму» (2:1), а затем — «Ориентал Лишбоа» (3:0).

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В четырех последних поединках во всех турнирах «Фамаликан» не знает побед. В двух из них он проиграл и в двух сыграл вничью.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» имеет в своей копилке девять набранных очков, позволяющие команде идти на 15 месте в турнирной таблице, а зона вылета находится на расстоянии всего одного пункта.

Клуб из города Барселуш в текущем чемпионате Португалии добился только двух победных результатов, три раза сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей — 8:10.

«Петухи» неплохо провели последние пять игр во всех турнирах, выиграв три из них. Сперва они обыграли в гостях «Олейруш» в кубке страны, затем — дома 2:0 «Риу Аве», а последнем туре разгромили «Униао де Лейрию» (3:0).

Только в одном матче коллектив проиграл — «Бенфике» (0:2) на своем поле в чемпионате. Еще в одной встрече была ничья в Примейре с «Морейренше» (1:1) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20. 0