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    Остановится ли падение «Фамаликана»?

    «Фамаликан» — «Жил Висенте». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Португалии 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Жил Висенте»
    «Жил Висенте» потерпел одно поражение в пяти прошлых матчах
    «Фамаликан» сыграет на своем поле с «Жил Висенте» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 27 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Фамаликан» — «Жил Висенте».
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    Футбол. Португалия. Примера 27 Декабря 2020 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 18:00 Жил Висенте Жил Висенте
  • Барселуш
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Фамаликан»

    По итогам 10 туров «Фамаликан» занимает восьмое место в таблице. У команды 11 очков, что на восемь меньше, чем нужно для места в зоне еврокубков.

    Клуб, который в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии финишировал на шестой строчке, одержал лишь одну победу в шести стартовых турах текущей кампании.

    После этого периода коллектив выиграла два матча кряду в национальном первенстве и кубке страны. Сперва был обыгран дома «Маритиму» (2:1), а затем — «Ориентал Лишбоа» (3:0).

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    В четырех последних поединках во всех турнирах «Фамаликан» не знает побед. В двух из них он проиграл и в двух сыграл вничью.

    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» имеет в своей копилке девять набранных очков, позволяющие команде идти на 15 месте в турнирной таблице, а зона вылета находится на расстоянии всего одного пункта.

    Клуб из города Барселуш в текущем чемпионате Португалии добился только двух победных результатов, три раза сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей — 8:10.

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    • «Петухи» неплохо провели последние пять игр во всех турнирах, выиграв три из них. Сперва они обыграли в гостях «Олейруш» в кубке страны, затем — дома 2:0 «Риу Аве», а последнем туре разгромили «Униао де Лейрию» (3:0).

    Только в одном матче коллектив проиграл — «Бенфике» (0:2) на своем поле в чемпионате. Еще в одной встрече была ничья в Примейре с «Морейренше» (1:1) в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20. 0

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