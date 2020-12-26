«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2020 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 26 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

«Лестер»

После 14 матчей английского первенства команда из Лестера сумела подняться на второе место в таблице с 27 баллами на счету. От лидеров она отстает на 4 пункта.

С «Ливерпулем» в текущем сезоне «Лестер» встретился недавно. В 9-м туре «лисы» на «Энфилде» проиграли крупно (0:3). В следующем поединке в Премьер-лиге синие потерпели поражение от «Фулхэма» (1:2).

Далее в чемпионате подопечные Брендана Роджерса одержали верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и разбили «Брайтон» (3:0). В 13-м туре «Сити» уступил «Эвертону» (0:2), а в последнем матче была победа над «Тоттенхэмом» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

В заключительных встречах Лиги Европы «Лестер» скатал ничью с «Брагой» (3:3), проиграл «Заре» (0:1) и хлопнул АЕК (2:0). В своей группе «лисы» в итоге заняли первое место.

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерский клуб сыграл в 13 поединках из 14. Во всех этих матчах команда набрала 26 очков и поднялась на третье место. Разрыв между лидерами составляет сейчас 5 баллов.

В начале декабря «Манчестер Юнайтед» проиграл одну из ключевых встреч в Лиге чемпионов. Дома «дьяволы» уступили ПСЖ (1:3). Позже в 11-м туре АПЛ «МЮ» хлопнул «Вест Хэм» (3:1).

Затем была еще одна важная игра в еврокубках, которую «Юнайтед» провалил. Команда Сульшера оказалась слабее «РБ Лейпцига» (2:3) и вылетела в ЛЕ. Далее в чемпионате «манкунианцы» скатали ничью с «Ман Сити» (0:0).

В двух следующих встречах в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Шеффилд Юнайтед» (3:2) и разбил «Лидс» (6:2), а в 1/4 Кубка лиги ребята Уле Гуннара прошли «Эвертон» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этой игре букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 3.62, а на победу «МЮ» — 2.38.

В одной из центральных встреч 15-го тура две команды зарубятся между собой за второе место.

Сейчас с игрой впереди у коллективов все в порядке, потому в очном поединке можно ждать открытый футбол и несколько забитых мячей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.69. 0