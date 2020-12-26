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    «Бродяги» разживутся тремя очками?

    «Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.78 на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Уэнсдей»
    Игрок «Блэкберн Роверс»
    В рамках 21-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Блэкберн Роверс» дома сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча, которая пройдет 26 декабря на стадионе «Эвуд Парк», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Уэнсдей».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2020 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 18:00 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.80
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.45
  • Ставка!
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    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» с 28 очками идет на 11 десятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф (шестая строка) на пять пунктов.

    «Бродяги» за последние пять туров смогли разжиться всего четырьмя очками, расписав мировую на выезде с «Брендфордом» (2:2) и обыграв пару туров тому назад дома «Ротерхэм» (2:1).

    Также в этот период коллектив потерпел три фиаско. 1:2 он дома уступил лидирующему в этом чемпионате «Норвичу», а еще по 0:1 в гостях был повержен «Бристоль Сити» и «Сток Сити» в своей последней проведенной встрече.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Блэкберн» в этом первенстве пять раз побеждал, дважды расписал мировые и три раза терпел неудачи, разница забитых и пропущенных составляет 17:11.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей» с 12 пунктами в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с шестиочковым штрафом. От безопасной строки команду отделят четыре балла.

    В своей последней проведенной игре первенства «совы» на своей территории обыграли «Ковентри Сити» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию.

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    • В этот неудачный период они четыре раза играли вничью и потерпели пять поражений, четыре из которых были перед викторий над «Ковентри», где три, правда, были на выезде.

    Вне родных стен «Шеффилд Уэнсдей» в этом розыгрыше Чемпионшипа праздновал два выигрыша, раз сыграл вничью и в семи случаях уходил с поля ни с чем, разница мячей — 5:14.

    В прошлом сезоне «Блэкберн» дважды взял верх над «Шеффилд Уэнсдей»: 2:1 дома и 5:0 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 4.76, ничья оценена — в 3.80.

    Оба коллектива в последнее время находятся не в лучших состояниях, но все же «бродяги» дома должны взять три очка в игре с аутсайдером. Наша прогноз и ставка — П1. 0

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