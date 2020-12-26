«Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.78 на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

В рамках 21-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Блэкберн Роверс» дома сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча, которая пройдет 26 декабря на стадионе «Эвуд Парк», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Уэнсдей».

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» с 28 очками идет на 11 десятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф (шестая строка) на пять пунктов.

«Бродяги» за последние пять туров смогли разжиться всего четырьмя очками, расписав мировую на выезде с «Брендфордом» (2:2) и обыграв пару туров тому назад дома «Ротерхэм» (2:1).

Также в этот период коллектив потерпел три фиаско. 1:2 он дома уступил лидирующему в этом чемпионате «Норвичу», а еще по 0:1 в гостях был повержен «Бристоль Сити» и «Сток Сити» в своей последней проведенной встрече.

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В родных стенах «Блэкберн» в этом первенстве пять раз побеждал, дважды расписал мировые и три раза терпел неудачи, разница забитых и пропущенных составляет 17:11.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» с 12 пунктами в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с шестиочковым штрафом. От безопасной строки команду отделят четыре балла.

В своей последней проведенной игре первенства «совы» на своей территории обыграли «Ковентри Сити» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный период они четыре раза играли вничью и потерпели пять поражений, четыре из которых были перед викторий над «Ковентри», где три, правда, были на выезде.

Вне родных стен «Шеффилд Уэнсдей» в этом розыгрыше Чемпионшипа праздновал два выигрыша, раз сыграл вничью и в семи случаях уходил с поля ни с чем, разница мячей — 5:14.

В прошлом сезоне «Блэкберн» дважды взял верх над «Шеффилд Уэнсдей»: 2:1 дома и 5:0 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 1.78.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 4.76, ничья оценена — в 3.80.

Оба коллектива в последнее время находятся не в лучших состояниях, но все же «бродяги» дома должны взять три очка в игре с аутсайдером. Наша прогноз и ставка — П1. 0