«Кайсериспор» — «Коньяспор». Прогноз (к. 3.40) и ставки на чемпионат Турции 24 декабря 2020 года

«Кайсериспор» встретится на своем поле с «Коньяспор» в рамках 14-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 декабря в Кайсери, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Кайсериспор» — «Коньяспор».

«Кайсериспор»

Клуб из Кайсери после 12-ти сыгранных туров занимает 18-е место, набрав всего лишь десять очков.

Безвыигрышная серия «Кайсериспора» составляет уже восемь матчей. Правда, в четырех из пяти предыдущих матчей команда хозяев четыре раза сыграла вничью.

Также интересно, что «Кайсериспор» в текущем чемпионате пока одержал только одну победу. Это было еще в первой половине сентября.

И еще один факт не в пользу «Кайсериспора»: последний домашний гол команда забила еще в середине октября.

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В 12-ти матчах «Кайсериспор» забил всего лишь шесть мячей.

«Коньяспор»

Тем временем «Коньяспор» набрал 15 очков и находится на 13-й строчке.

В четырех предыдущих турах гости потерпели три поражения, в том числе два гостевых.

На выезде у «Коньяспора» пока только одна победа. В начале ноября команда Исмаила Картала выиграла у «Фенербахче».

В отличие от «Кайсериспора», «Коньяспор» в среднем забивает больше одного мяча за матч.

Прогноз и ставка

На «Кайсериспор» в предстоящем матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Коньяспора» — за 2.25.

Игра, скорее всего, получится не очень результативной, и завершится вничью, как это часто было в недавних матчах «Кайсериспора».

Ставка — ничья за 3.40. Возможно, результативная. Например, 1:1 за 5.95. 0