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    Унылая ничья в Кайсери?

    «Кайсериспор» — «Коньяспор». Прогноз (к. 3.40) и ставки на чемпионат Турции 24 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Коньяспор»
    «Коньяспор» в среднем забивает больше одного мяча за матч
    «Кайсериспор» встретится на своем поле с «Коньяспор» в рамках 14-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 декабря в Кайсери, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Кайсериспор» — «Коньяспор».
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Декабря 2020 года
    Кайсериспор
  • Кайсери
    •  Кайсериспор 16:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.15
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    «Кайсериспор»

    Клуб из Кайсери после 12-ти сыгранных туров занимает 18-е место, набрав всего лишь десять очков.

    Безвыигрышная серия «Кайсериспора» составляет уже восемь матчей. Правда, в четырех из пяти предыдущих матчей команда хозяев четыре раза сыграла вничью.

    Также интересно, что «Кайсериспор» в текущем чемпионате пока одержал только одну победу. Это было еще в первой половине сентября.

    И еще один факт не в пользу «Кайсериспора»: последний домашний гол команда забила еще в середине октября.

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    В 12-ти матчах «Кайсериспор» забил всего лишь шесть мячей.

    «Коньяспор»

    Тем временем «Коньяспор» набрал 15 очков и находится на 13-й строчке.

    В четырех предыдущих турах гости потерпели три поражения, в том числе два гостевых.

    На выезде у «Коньяспора» пока только одна победа. В начале ноября команда Исмаила Картала выиграла у «Фенербахче».

    В отличие от «Кайсериспора», «Коньяспор» в среднем забивает больше одного мяча за матч.

    Прогноз и ставка

    На «Кайсериспор» в предстоящем матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Коньяспора» — за 2.25.

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    Игра, скорее всего, получится не очень результативной, и завершится вничью, как это часто было в недавних матчах «Кайсериспора».

    Ставка — ничья за 3.40. Возможно, результативная. Например, 1:1 за 5.95. 0

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