«Вольфсбург» — «Зандхаузен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года

В 1/16 финала Кубка Германии «Вольфсбург» будет принимать «Зандхаузен». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Зандхаузен».

«Вольфсбург»

Команда из одноименного города в 1/32 финала Кубка встретилась с клубом «Фюрстенвальде». На «Фольксваген Арене» зелено-белые без шансов разбили представителей Региональной лиги (4:1).

В чемпионате Германии «Вольфсбург» поднялся и закрепился на четвертом месте. За 13 поединков «волки» заработали 24 очка, а от лидеров они отстали на 6 пунктов.

В декабре подопечные Оливера Глазнера успели сыграть в четырех поединках Бундеслиги. В этих матчах они дважды победили. А в одной из встреч была ничья с «Кельном» (2:2).

Все прогнозы на спорт

Далее «Вольфсбург» одержал верх над «Айнтрахтом» (2:1) и потерпел поражение от «Баварии» (1:2). А в 13-м туре коллектив Глазнера минимально обыграл «Штутгарт» (1:0).

«Зандхаузен»

В первом поединке Кубка Германии команда из одноименного города встретилась со «Штайнбах Хайгер». В этом матче «Зандхаузен» победил с минимальным перевесом — 2:1.

А во Второй Бундеслиге клуб сейчас выступает неудачно. После 13 туров чемпионата «Зандхаузен» имеет только 11 очков в копилке, из-за чего он пока находится в красной зоне.

С 17 октября по 6 декабря «Зандхаузен» не мог победить в течение шести поединков. А в первом зимнем матче данный отрезок был прерван. В десятом туре команда обыграла «Вюрцбургер Кикерс» (3:2).

В трех следующих поединках «Зандхаузен» остался без очков и не забил голов. В этих играх были поражения от «Гройтер Фюрт» (0:3), «Гамбурга» (0:4) и «Хольштайн Киль» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вольфсбурга» в игре 1/16 финала Кубка Германии букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.20, а на победу «Зандхаузена» — 7.80.

На этой стадии бело-зеленые не будут выходить на поле с полной обоймой. Однако даже и без игроков основы «волки» должны легко проходить соперников, которые во Второй Бундеслиге плетутся в нижней части.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вольфсбурга» больше 2 с коэффициентом 1.64. 0