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    Забьет ли «Вольфсбург» несколько мячей клубу из Второй Бундеслиги?

    «Вольфсбург» — «Зандхаузен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Зандхаузен»
    Боте Баку
    В 1/16 финала Кубка Германии «Вольфсбург» будет принимать «Зандхаузен». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Зандхаузен».
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    Футбол. Германия. Кубок 23 Декабря 2020 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:30 Зандхаузен Зандхаузен
  • Зандхаузен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    Команда из одноименного города в 1/32 финала Кубка встретилась с клубом «Фюрстенвальде». На «Фольксваген Арене» зелено-белые без шансов разбили представителей Региональной лиги (4:1).

    В чемпионате Германии «Вольфсбург» поднялся и закрепился на четвертом месте. За 13 поединков «волки» заработали 24 очка, а от лидеров они отстали на 6 пунктов.

    В декабре подопечные Оливера Глазнера успели сыграть в четырех поединках Бундеслиги. В этих матчах они дважды победили. А в одной из встреч была ничья с «Кельном» (2:2).

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    Далее «Вольфсбург» одержал верх над «Айнтрахтом» (2:1) и потерпел поражение от «Баварии» (1:2). А в 13-м туре коллектив Глазнера минимально обыграл «Штутгарт» (1:0).

    «Зандхаузен»

    В первом поединке Кубка Германии команда из одноименного города встретилась со «Штайнбах Хайгер». В этом матче «Зандхаузен» победил с минимальным перевесом — 2:1.

    А во Второй Бундеслиге клуб сейчас выступает неудачно. После 13 туров чемпионата «Зандхаузен» имеет только 11 очков в копилке, из-за чего он пока находится в красной зоне.

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    • С 17 октября по 6 декабря «Зандхаузен» не мог победить в течение шести поединков. А в первом зимнем матче данный отрезок был прерван. В десятом туре команда обыграла «Вюрцбургер Кикерс» (3:2).

    В трех следующих поединках «Зандхаузен» остался без очков и не забил голов. В этих играх были поражения от «Гройтер Фюрт» (0:3), «Гамбурга» (0:4) и «Хольштайн Киль» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вольфсбурга» в игре 1/16 финала Кубка Германии букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.20, а на победу «Зандхаузена» — 7.80.

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    На этой стадии бело-зеленые не будут выходить на поле с полной обоймой. Однако даже и без игроков основы «волки» должны легко проходить соперников, которые во Второй Бундеслиге плетутся в нижней части.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вольфсбурга» больше 2 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Вольфсбург» — «Зандхаузен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Зандхаузен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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