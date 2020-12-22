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    «Твенте» — «Спарта» Р. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на матч Эредивизи 22 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Твенте
    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Спарта» Р
    Вацлав Черны
    «Твенте» сыграет на своем поле со «Спартой» Р в рамках 14-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Твенте» — «Спарта» Р.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Декабря 2020 года
    Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Твенте 23:00 Спарта Роттердам Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Твенте»

    В минувшем туре «Твенте» на выезде переиграл «Венло» (1:2). После той встречи команда осела на 6 месте в турнирной таблице.

    В 13 матчах игроки «Твенте» настреляли 26 мячей. Вполне неплохой показатель, учитывая, что команда борется за попадание в еврокубки.

    Отличный сезон проводит бразилец Данило. В активе форварда 11 голов в 13 матчах, так что вскоре этот 21-летний игрок может сменить прописку.

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    В матче с середняком «Твенте» будет стремиться победить. Между тем, дома команда не выигрывала еще с последнего дня октября.

    «Спарта» Р

    «Спарта» находится на 9 месте в турнирной таблице. Клуб из Роттердама несколько улучшил свои результаты, ведь старт в чемпионате был почти провальным.

    Притом, что команда немало забивает (22 мяча), оборона частенько дает сбои (23 гола). С такими показателями «Спарта» Р едва ли сможет претендовать на попадание в еврокубки.

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    В минувшем туре команда дома уступила «Гронингену» (2:3). Причем до этого «спартанцы» на выезде переиграли «Виллем II» (1:3).

    В пяти последних очных встречах, «Спарта» выиграла лишь однажды. При этом трижды удача улыбалась сопернику при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Твенте» за 2.04, на ничью за 3.75, а на «Спарту» Р — за 3.55.

    Обе команды довольно результативно атакуют, и имеют реальный шанс продемонстрировать это на деле.

    В этой встрече между собой сойдутся две довольно сильные атакующие линии. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.62 0

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    «Твенте» — «Спарта» Р. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на матч Эредивизи 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Твенте» — «Спарта» Р. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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