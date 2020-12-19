«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.90 на матч АПЛ 19 декабря 2020 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 19 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

«Кристал Пэлас»

После 13 сыгранных матчей в чемпионате лондонскому клубу удалось закрепиться в середине таблицы на 12 месте. На данный момент на счету этой команды имеется 18 баллов.

В прошлом месяце «Кристал Пэлас» успел провести три поединка. Но в этих встречах «орлы» заработали всего 3 очка. Единственная победа в ноябре была добыта над «Лидсом» в 8-м туре (4:1).

После разгрома «Лидса» подопечные Роя Ходжсона потерпели два поражения. В тех встречах «стекольщики» оказались слабее «Бернли» (0:1) и «Ньюкасла» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

А в декабре «Кристал Пэлас» никому не уступает. В первом зимнем матче лондонский клуб разгромил «Вест Бромвич» (5:1). В двух следующих встречах «орлы» разошлись миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1).

«Ливерпуль»

Действующим чемпионам Англии среди недели удалось вырваться в лидеры Премьер-лиги. Теперь на счету красных имеется 28 очков, а от «Тоттенхэма» команда оторвалась на 3 пункта.

Подняться на первое место «Ливерпуль» сумел несмотря на потери очков в трех встречах АПЛ из шести последних. В одном из таких матчей «мерсисайдцы» скатали ничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Затем подопечные Юргена Клоппа разгромили «Вест Хэм» (3:0), а позже они растранжирили баллы в игре с «Брайтоном» (1:1). Далее красные разбили «Вулвз» (4:0) и разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1). А в рубке лидеров хозяева на «Энфилде» обыграли «Тоттенхэм» (2:1).

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» успел проиграть «Аталанте» (0:2), после чего он победил «Аякс» (1:0) и обменялся голами с «Мидтьюлланном» (1:1). В квартете D «мерсисайдцы» финишировали первыми.

Прогноз и ставка

На победу «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура букмекеры предлагают поставить за 6.25, на ничью — за 4.68, а на победу «Ливерпуля» — за 1.53.

С первых минут «Кристал Пэлас» закроется и будет оборонять ничью. Но в пяти очных встречах лондонский клуб пропускал от команды Клоппа 2+ гола и каждый раз проигрывал.

На «Селхерст Парк» «мерсисайдцы» едут с кучей кадровых потерь, но основная тройка форвардов находится в полном порядке и готова продлить удачную серию очных поединков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 с коэффициентом 1.90. 0