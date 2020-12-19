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    Сколько мячей «Ливерпуль» забьет в ворота «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.90 на матч АПЛ 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    Роберто Фирмино
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 19 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Декабря 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 15:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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    «Кристал Пэлас»

    После 13 сыгранных матчей в чемпионате лондонскому клубу удалось закрепиться в середине таблицы на 12 месте. На данный момент на счету этой команды имеется 18 баллов.

    В прошлом месяце «Кристал Пэлас» успел провести три поединка. Но в этих встречах «орлы» заработали всего 3 очка. Единственная победа в ноябре была добыта над «Лидсом» в 8-м туре (4:1).

    После разгрома «Лидса» подопечные Роя Ходжсона потерпели два поражения. В тех встречах «стекольщики» оказались слабее «Бернли» (0:1) и «Ньюкасла» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    А в декабре «Кристал Пэлас» никому не уступает. В первом зимнем матче лондонский клуб разгромил «Вест Бромвич» (5:1). В двух следующих встречах «орлы» разошлись миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1).

    «Ливерпуль»

    Действующим чемпионам Англии среди недели удалось вырваться в лидеры Премьер-лиги. Теперь на счету красных имеется 28 очков, а от «Тоттенхэма» команда оторвалась на 3 пункта.

    Подняться на первое место «Ливерпуль» сумел несмотря на потери очков в трех встречах АПЛ из шести последних. В одном из таких матчей «мерсисайдцы» скатали ничью с «Манчестер Сити» (1:1).

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    • Затем подопечные Юргена Клоппа разгромили «Вест Хэм» (3:0), а позже они растранжирили баллы в игре с «Брайтоном» (1:1). Далее красные разбили «Вулвз» (4:0) и разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1). А в рубке лидеров хозяева на «Энфилде» обыграли «Тоттенхэм» (2:1).

    В Лиге чемпионов «Ливерпуль» успел проиграть «Аталанте» (0:2), после чего он победил «Аякс» (1:0) и обменялся голами с «Мидтьюлланном» (1:1). В квартете D «мерсисайдцы» финишировали первыми.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура букмекеры предлагают поставить за 6.25, на ничью — за 4.68, а на победу «Ливерпуля» — за 1.53.

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    С первых минут «Кристал Пэлас» закроется и будет оборонять ничью. Но в пяти очных встречах лондонский клуб пропускал от команды Клоппа 2+ гола и каждый раз проигрывал.

    На «Селхерст Парк» «мерсисайдцы» едут с кучей кадровых потерь, но основная тройка форвардов находится в полном порядке и готова продлить удачную серию очных поединков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 с коэффициентом 1.90. 0

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