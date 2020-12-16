«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз и ставка (к. 2.10) на матч чемпионат Германии 16 декабря 2020 года

В среду, 16 декабря, в 12-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем стадионе «Альянц Арена» примет «Вольфсбург». Встреча начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Вольфсбург».

«Бавария»

«Бавария» в этом сезоне быстро обосновалась на первом месте, но последние матчи выдались малоуспешными, из-за чего чемпион уступил лидерство «Байеру» — отрыв составляет один балл.

Перед гостевой победой над «Штутгартом» «Бавария» сыграла вничью на своем поле с «Вердером», а после — едва не уступила дома «Лейпцигу» (3:3).

В предыдущем туре «ротен» допустили осечку против «Унион Берлина» (1:1). При этом им удалось выиграть свою группу Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Бундеслигу

Возможно, «Бавария» слегка расслабилась. Хотя нельзя исключать, что команда Ханса-Дитера Флика слегка утомилась каждый раз играть по два матча в неделю.

«Вольфсбург»

В десяти матчах чемпионата команде из одноименного города удалось набрать 21 очко. Сейчас этого достаточно для четвертого места в таблице Бундеслиги с отставанием в четыре балла от соперника.

В текущем сезоне «Вольфсбург» никому не проиграл. А на старте подопечные Оливера Глазнера выдали четыре ничейных матча. Сперва на своем поле зелено-белые не выявили сильнейшего в дуэли с «Байером» (0:0).

Затем «Вольфсбург» разошелся миром с «Фрайбургом», «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1). А первая победа была добыта коллективом Глазнера в матче с «Арминией» (2:1). После этой встречи «волки» скатали ничью с «Гертой» (1:1).

В трех следующих поединках «Вольфсбург» был хорош и заработал 9 очков. Зелено-белые обыграли «Хоффенхайм» (2:1), «Шальке» (2:0) и «Вердер» (5:3). А после осечки с «Кельном» (2:2) они победили «Айнтрахт» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,10. 0