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    «Быки» и «железнодорожники» вновь выдадут «низовую» игру?

    «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата России 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Локомотив»
    «Локомотив» — «Краснодар»
    В воскресенье, 13 декабря, в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет московский «Локомотив». Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Декабря 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Краснодар»

    «Краснодар» после 17 сыгранных туров занимает в турнирной таблице только девятое место, имея в своей копилке 24 очка, находясь на расстоянии двух побед от четвертой позиции.

    «Быки» неплохо провели матчи в декабре. Сперва они одержали домашнюю викторию над «Ренном» в ЛЧ (1:0), а затем дома разгромили «Ротор» со счетом 5:0 в рамках российского первенства.

    Несколько дней тому назад «черно-зеленые» в Лиге чемпионов в гостях сыграли вничью с «Челси» (1:1), и заняли в группе третье место, перебравшись в Лигу Европы.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, пять раз победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 21 мяч, пропустил восемь.

    «Локомотив»

    «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России идет шестым, обходя предстоящего соперника на четыре очка.

    В рамках РПЛ «железнодорожники» не проигрывают на протяжении последних четырех матчей, дважды победив в этом отрезке при двух мировых исходах.

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  • 10/12/2020

    • Так в прошлом туре первенства москвичи дома обыграли 3:1 казанский «Рубин», а между этой встречей дважды проиграли в Лиге чемпионов, поочередно уступив в родных стенах 1:3 «Зальцбургу» и 0:2 в гостях «Баварии».

    «Локомотив» не особо удачен в этом сезоне в выездных играх, выиграв только две из восьми встреч при трех фиаско и трех мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 7:10.

    В первом круге в Москве выиграл «Локо» (1:0), а в минувшем чемпионате обе игры эти коллективы свели вничью по 1:1

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Локомотива» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.50.

    В последних пяти поединках между этими клубами было забито не более двух мячей, так что и в предстоящей встречи ожидаем «низового» тотала. 0

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