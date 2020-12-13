«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата России 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет московский «Локомотив». Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Локомотив».

«Краснодар»

«Краснодар» после 17 сыгранных туров занимает в турнирной таблице только девятое место, имея в своей копилке 24 очка, находясь на расстоянии двух побед от четвертой позиции.

«Быки» неплохо провели матчи в декабре. Сперва они одержали домашнюю викторию над «Ренном» в ЛЧ (1:0), а затем дома разгромили «Ротор» со счетом 5:0 в рамках российского первенства.

Несколько дней тому назад «черно-зеленые» в Лиге чемпионов в гостях сыграли вничью с «Челси» (1:1), и заняли в группе третье место, перебравшись в Лигу Европы.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, пять раз победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 21 мяч, пропустил восемь.

«Локомотив»

«Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России идет шестым, обходя предстоящего соперника на четыре очка.

В рамках РПЛ «железнодорожники» не проигрывают на протяжении последних четырех матчей, дважды победив в этом отрезке при двух мировых исходах.

Так в прошлом туре первенства москвичи дома обыграли 3:1 казанский «Рубин», а между этой встречей дважды проиграли в Лиге чемпионов, поочередно уступив в родных стенах 1:3 «Зальцбургу» и 0:2 в гостях «Баварии».

«Локомотив» не особо удачен в этом сезоне в выездных играх, выиграв только две из восьми встреч при трех фиаско и трех мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 7:10.

В первом круге в Москве выиграл «Локо» (1:0), а в минувшем чемпионате обе игры эти коллективы свели вничью по 1:1

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 2.01.

На викторию «Локомотива» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.50.

В последних пяти поединках между этими клубами было забито не более двух мячей, так что и в предстоящей встречи ожидаем «низового» тотала. 0