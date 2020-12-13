«Ингулец» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Украины 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, в 13-м туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» в Кропивницком на стадионе «Зирка» сыграет с донецким «Шахтером». Встреча начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Ингулец» — «Шахтер» Д.

«Ингулец»

«Ингулец» пока в дебютном для себя сезоне в УПЛ идет на 11 месте среди 14 участников, набрав в 12 играх 11 зачетных пунктов, одержав лишь одну победу за всю турнирную дистанцию.

Клуб из поселка Петрово за последние шесть встреч потерпел только одно фиаско, уступив дома 21 ноября киевскому «Динамо» со счетом 0:2, что стало его третьим поражением в сезоне.

Также в этот период «казаки» добыли пока единственную викторию в чемпионате, переиграв в родных стенах донецкий «Олимпик» (2:1), после чего они сыграли на выезде 1:1 со «Львовом».

Все прогнозы на футбол

В домашних встречах текущего сезона «Ингулец» проиграл лишь раз, пять игр завершил мировыми исходами и выиграл один поединок, разница забитых и пропущенных — 7:8.

«Шахтер» Д

«Шахтер» с 26 зачетными пунктами расположился на второй строке в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от первого «Динамо» всего на три очка и опережая третью команду на шесть баллов.

Стоит отметить, что во внутреннем первенстве «горняки» еще не знали горечи поражений, выиграв семь игр при пяти мировых исходах, разница мячей — 30:11.

В минувшем туре первенства донецкая команда разгромила «Минай» со счетом 5:1, а туром ранее в гостях переиграла «Днепр-1» со счетом 1:0.

Несколько дней тому назад «Шахтер» провел встречу в Лиге чемпионов, где сумел отстоять нулевую ничью в Милане с «Интером» и занял третье место в группе, т.с. добыв билет в 1/16 финала Лиги Европы.

Между собой эти клубы встречались лишь раз. В финале Кубка Украины-2019 «Шахтер» крупно обыграл «Ингулец» со счетом 4:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.26, победа «Ингульца» — 12.00, ничья — 5.80.

Даже после тяжелого матча в ЛЧ «Шахтер» обязан брать три очка в этой игре. Прогнозируем, что «горняки» выиграют «всухую». 0