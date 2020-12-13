ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Динамо» «Реал»Примера. «Вальядолид» обыграл «Осасуну», мадридское дерби, «Барса» примет «Леванте» «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Лидс», манчестерское дерби, «Челси» в Ливерпуле
  • 11:35
    • Объявлен состав сборной России на МЧМ-2021
  • 15:17
    • Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Хохфильцене
  • 13:26
    • Липницкая вошла в тренерский штаб академии Плющенко
  • 12:23
    • «Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»
    Все новости спорта

    «Горняки» добудут «сухую» победу?

    «Ингулец» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Украины 13 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Ингулец
    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Шахтер» Д
    «Шахтер»
    В воскресенье, 13 декабря, в 13-м туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» в Кропивницком на стадионе «Зирка» сыграет с донецким «Шахтером». Встреча начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Ингулец» — «Шахтер» Д.

    «Ингулец»

    «Ингулец» пока в дебютном для себя сезоне в УПЛ идет на 11 месте среди 14 участников, набрав в 12 играх 11 зачетных пунктов, одержав лишь одну победу за всю турнирную дистанцию.

    Клуб из поселка Петрово за последние шесть встреч потерпел только одно фиаско, уступив дома 21 ноября киевскому «Динамо» со счетом 0:2, что стало его третьим поражением в сезоне.

    Также в этот период «казаки» добыли пока единственную викторию в чемпионате, переиграв в родных стенах донецкий «Олимпик» (2:1), после чего они сыграли на выезде 1:1 со «Львовом».

    Все прогнозы на футбол

    В домашних встречах текущего сезона «Ингулец» проиграл лишь раз, пять игр завершил мировыми исходами и выиграл один поединок, разница забитых и пропущенных — 7:8.

    «Шахтер» Д

    «Шахтер» с 26 зачетными пунктами расположился на второй строке в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от первого «Динамо» всего на три очка и опережая третью команду на шесть баллов.

    Стоит отметить, что во внутреннем первенстве «горняки» еще не знали горечи поражений, выиграв семь игр при пяти мировых исходах, разница мячей — 30:11.

  • «Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • Среди кандидатов — не только Роберт Левандовски
  • Вчера

    • В минувшем туре первенства донецкая команда разгромила «Минай» со счетом 5:1, а туром ранее в гостях переиграла «Днепр-1» со счетом 1:0.

    Несколько дней тому назад «Шахтер» провел встречу в Лиге чемпионов, где сумел отстоять нулевую ничью в Милане с «Интером» и занял третье место в группе, т.с. добыв билет в 1/16 финала Лиги Европы.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Между собой эти клубы встречались лишь раз. В финале Кубка Украины-2019 «Шахтер» крупно обыграл «Ингулец» со счетом 4:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шахтера» — 1.26, победа «Ингульца» — 12.00, ничья — 5.80.

    Даже после тяжелого матча в ЛЧ «Шахтер» обязан брать три очка в этой игре. Прогнозируем, что «горняки» выиграют «всухую». 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • Вчера в 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Ингулец» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Украины 13 декабря 2020 года. Прогноз на «Ингулец» — «Шахтер» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры