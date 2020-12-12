«Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 3.36) и ставки на чемпионат Испании 12 декабря 2020 года

Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».

«Реал»

В этом сезоне «Королевский клуб» постоянно находится под давлением со стороны СМИ и болельщиков. Поводов для критики «Реала» и правда хватает, но, если посмотреть на ту же таблицу Ла Лиги, команда Зинедина Зидана находится на четвертом месте, все конкуренты рядом.

Более того, все идет к тому, что уже в начале следующего месяца, а, может, и раньше, «Реал» поднимется на первую строчку. Типичная ситуация, в общем-то.

После трех матчей без побед «Реал» на прошлой неделе выиграл у «Севильи». Сложнейшая игра и важнейший результат, который может стать переломным моментом для «сливочных».

Судить о «Реале» надо, в первую очередь, по матчам с топ-клубами. Складывается довольно любопытная картина: команда Зидана проиграла, например, «Кадису», «Алавесу», заметно сдавшей «Валенсии», но при этом одержала победы над «Барселоной», «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».

Факт. Только в одном из шести предыдущих матчей с участием «Реала» было забито больше двух мячей.

«Атлетико»

Тем временем «Атлетико» возглавляет таблицу после десяти сыгранных матчей. И при этом у команды Диего Симеоне есть еще две игры в запасе.

По всей видимости, «Атлетико» и станет главным конкурентом «Реала» в борьбе за чемпионский титул.

В текущем чемпионате «матрасники» до сих пор не потерпели ни одного поражения. Победная серия «Атлетико» составляет уже шесть матчей. В начале ноября мадридский клуб впервые за долгое время выиграл у «Барселоны».

Ну и один из главных фактов: «Атлетико» в десяти матчах пропустил лишь два мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как и ожидалось, не видят фаворита в предстоящем матче. На «Реал» можно постаивть за 2.52, ничью предлагают за 3.36, а победу «Атлетико» — за 3.24.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл у «матрасников» на своем поле со счетом 1:0. На поле «Атлетико» была ничья — 0:0. Также можно вспомнить матч этих команд в финале Суперкубка Испании, тогда основное время тоже завершилось со счетом 0:0.

В ближайшем матче можно ожидать чего-то подобного. Много борьбы, суеты, эмоций, а все это завершится либо 0:0, либо 1:1.

Ставка — ничья за 3.36.

Либо же ставка на то, что обе команды забьют + ничья за 4.45. Таким исходом будут все довольны. 0