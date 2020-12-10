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    Забьет ли «Гент» перед вылетом?

    «Хоффенхайм» — «Гент». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Гент»
    «Гент» — «Хоффенхайм»
    В заключительном 6 туре групповой стадии Лиги Европы «Хоффенхайм» сыграет с «Гентом» на стадионе «ПриЗироу Арена». Стартовый свисток прозвучит 10 декабря в 23:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Гент».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 10 Декабря 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 23:00 Гент Гент
  • Лига Европы. Группа L
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.30
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  • 6.70
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    «Хоффенхайм»

    Для «Хоффенхайма» эта игра ничего не значит, поскольку команда выйдет из группы с первой строчки. Она имеет 13 очков.

    «Хоффе» пропустили только один гол в 5 турах. Это отличный результат. Также команда может похвастаться четырьмя победами и ничьей, то есть в этом розыгрыше хозяева не проигрывали.

    «Бело-голубые» в прошлый раз сыграли в нулевую ничью с «Црвеной Звездой». В двух предыдущих турах удалось выиграть у «Слована» 2:0 и 5:0. 7 декабря «Хоффенхайм» сыграл в Бундеслиге и сумел победить «Аугсбург» 3:1.

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    В списке травмированных у хозяев Бенжамин Хубнер, Константинос Стафилидис, Якоб Бруун Ларсен, Эрмин Бичакчич и Исхак Белфодил.

    «Гент»

    «Буйволы» не смогли набрать очки. Они располагаются на дне таблицы L, имея 11 пропущенных голов.

    «Гент» в последних нескольких турах проиграл 0:2 и 1:2 «Црвене Звезде», а также уступил 1:2 «Словану».

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  • 07/12/2020

    • Бельгийцы проиграли в четырех матчах подряд. В чемпионате Бельгии у «Гента» было два неудачных выступления — против «Зюльте-Варегем» (0:3) и «Остенде» (1:2).

    В этом сезоне команда выиграла только три выездных матча, при этом всего было сыграно 11 встреч.

    Прогноз и ставка

    Победу «Хоффенхайма» оценивают коэффициентом 1.41. На «Гент» букмекеры предлагают 7.00. Ничья в этой встрече дается с цифрой 5.40.

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    «Гент» уже распечатывал ворота «Хоффе» в первом круге (1:4). Но все же текущая форма бельгийцев не радует и вряд ли им удастся победить, тем более на выезде. На домашнем стадионе хозяева этого не позволят, несмотря на решенную задачу выхода в плей-офф.

    В принципе, при таком раскладе «Гент» может рассчитывать хотя бы на гол. Команда забивала в прошлых двух играх. Мы ставим на «обе забьют» за 1.61. 0

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