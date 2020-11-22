ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ЗобнинХарактер Зобнина спас Тедеско и «Спартак» от поражения. Роман стал игроком матча Футболисты «Локомотива»Удаление не стало проблемой. «Локо» дожал «Арсенал» благодаря пенальти Фрагмент матчаСпорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
  • 01:05
    • «Атлетико» минимально обыграл «Барселону»
  • 00:53
    • Бруну Фернандеш принес «Ман Юнайтед» победу над «Вест Бромом»
  • 00:47
    • Роналду оформил дубль и добыл «Ювентусу» три очка
  • 00:30
    • Покер Холанна позволил «Боруссии» выиграть у «Герты»
  • 22:26
    • «Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
  • 20:57
    • Зобнин спас «Спартак» от поражения в матче с «Динамо»
  • 20:55
    • «Локомотив» в меньшинстве выиграл у тульского «Арсенала»
    Все новости спорта

    Оступится ли «Фиорентина» на «Беневенто»?

    «Фиорентина» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Беневенто Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Беневенто»
    «Фиорентина» не выиграла два предыдущих матча
    В восьмом туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Беневенто». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 22 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Беневенто».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 22 Ноября 2020 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с восемью набранными очками.

    На счету «Фиалок» две победы, две ничьи и три поражения в семи сыгранных турах.

    Команда Джузеппе Якини выиграли у «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:2), разошлась миром со «Специей» (2:2) и «Пармой» (0:0), а также проиграла «Интеру» (3:4), «Сампдории» (1:2) и «Роме» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    С учетом того, что в двух предыдущих матчах флорентийцы не смогли победить и не забили ни одного мяча, возможно, коллектив переживает определенный спад.

    «Беневенто»

    Команда, вышедшая из Серии В, за семь туров главного чемпионата страны заработала шесть очков. Сейчас она находится на 16-й строчке в таблице.

    В дебютной встрече в рамках Серии А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

  • Чемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • В чемпионате Италии назревает интереснейшая чемпионская гонка
  • 20/11/2020

    • В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 октября «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

    Тем не менее, затем клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5). С этого началсь пятиматчевая серия поражений, которые также пришлись на матчи с «Наполи» (1:2), «Эмполи» (2:4), «Вероной» (1:3) и «Специей» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ротор — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рома — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Анже — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Трофей Лиги наций
  • Лига наций: что дальше?
    • 02:07 19/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Фиорентина» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года . Прогноз на «Фиорентина» — «Беневенто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры