«Фиорентина» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Беневенто». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 22 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Беневенто».

«Фиорентина»

«Фиорентина» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с восемью набранными очками.

На счету «Фиалок» две победы, две ничьи и три поражения в семи сыгранных турах.

Команда Джузеппе Якини выиграли у «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:2), разошлась миром со «Специей» (2:2) и «Пармой» (0:0), а также проиграла «Интеру» (3:4), «Сампдории» (1:2) и «Роме» (0:2).

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С учетом того, что в двух предыдущих матчах флорентийцы не смогли победить и не забили ни одного мяча, возможно, коллектив переживает определенный спад.

«Беневенто»

Команда, вышедшая из Серии В, за семь туров главного чемпионата страны заработала шесть очков. Сейчас она находится на 16-й строчке в таблице.

В дебютной встрече в рамках Серии А подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 октября «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

Тем не менее, затем клуб потерпел разгром на выезде от «Ромы» (2:5). С этого началсь пятиматчевая серия поражений, которые также пришлись на матчи с «Наполи» (1:2), «Эмполи» (2:4), «Вероной» (1:3) и «Специей» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50. 0