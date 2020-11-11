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    Справятся ли литовцы с «рыбаками»?

    Литва — Фарерские острова. Прогноз (к. 2.18) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Фарерские острова
    Сборная Литвы
    В среду, 11 сентября, сборная Литвы примет команду Фарерских островов в контрольном поединке. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Литва — Фарерские острова.

    Литва

    Сборная Литвы, провалившая отборочный турнир к Евро-2020, набрав всего одно очко в восьми матчах, в текущем году провела пять встреч.

    Первый матч 2020 года, состоявшийся в сентябре, литовцы провели неудачно, уступив в родных стенах команде Казахстана (0:2) в первом туре розыгрыша Лиги наций. После этого они не проигрывают.

    Сперва в этой серии «трехцветные» переиграли 1:0 на выезде Албанию в рамках ЛН и одолели Эстонию (3:1) в гостях в товарищеской встрече.

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    В октябре обе игры с участием Литвы закончились мировыми исходами. В 3 и 4 турах Лиги наций она в домашних встречах поделила очки с Белоруссией (2:2) и Албанией (0:0). С пятью набранными очками литовцы идут вторыми в своем квартете и имеют неплохие шансы повысится в классе, однако также могут и вылететь из Лиги С.

    Фарерские острова

    Команда Фарерских островов также неудачно провела квалификационную компанию к Евро-2020, проиграв девять матчей из десяти.

    В Дивизионе Д Лиги наций «рыбаки» сделали хорошую заявку на повышение в классе. После четырех проведенных встреч они выиграли три игры и раз сыграли вничью. С десятью очками фарерцы лидируют, опережая ближайшего преследователя на пять пунктов.

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    • «Островитяне» в ЛН дважды одолели сборную Андорры (2:0 и 1:0), выиграли в родных стенах у Мальты (3:2) и расписали домашнюю мировую с Латвией, сыграв 0:0.

    Также Фареры успели в прошлом месяце провести один товарняк, в котором были разгромлены на выезде сборной Данией со счетом 0:4.

    Между собой эти сборные провели восемь игр. В шести из них победу праздновали литовцы, один раз была ничья и раз выиграли фарерцы, в их последней встрече в 2009 году — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Литвы — 2.18, победа Фарер — 3.40, ничья — 3.18.

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    Фарерцы, которые находятся в шаге от Лиги С, вряд ли будут сильно упираться в Литве, сохраняя силы для решающих матчей в ЛН. Так что ставим на викторию хозяев.

    Наш прогноз на этот поединок — П1. 0

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    Литва — Фарерские острова. Прогноз (к. 2.18) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Литва — Фарерские острова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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