«Вест Хэм» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Фулхэм».

«Вест Хэм»

Команда из восточной части Лондона находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. За семь матчей она заработала 8 очков, а ее разница голов — 13:10.

В стартовых двух играх АПЛ «Вест Хэм» остался без набранных баллов. В этих поединках «железные» уступили «Ньюкаслу» (0:2) и «Арсеналу» (1:2). А в третьем туре лондонцы разгромили «Вулверхэмптон» (4:0).

Между встречами в рамках чемпионата команда Дэвида Мойеса переиграла «Чарльтон» (3:0) и «Халл» (5:1) в Кубке лиги. Но в 1/8 финала данного турнира «молотобойцы» влетели «Эвертону» (1:4).

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Затем «Вест Хэм» неплохо выступил в АПЛ. В трех встречах «Юнайтед» отобрал очки у «Лестера» (3:0), «Тоттенхэма» (3:3) и «Ман Сити» (1:1). А 31 октября «железные» подпортили нервы «Ливерпулю», но в итоге проиграли на «Энфилде» (1:2).

«Фулхэм»

Старейшая команда Лондона сумела выбраться из красной зоны. На данный момент она идет 17-й в таблице с четырьмя очками и опережает конкурентов в борьбе за выживание на 1 балл.

На старте Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел четыре поражения кряду. В тех матчах «дачники» были слабее «Арсенала» (0:3), «Лидса» (3:4), «Астон Виллы» (0:3) и «Вулверхэмптона» (0:1).

Между этими поединками команда Скотта Паркера успела провести несколько матчей в рамках Кубка лиги. В данном турнире белые прошли «Ипсвич Таун» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а в 1/8 они крупно влетели «Брентфорду» (0:3).

Первый балл в чемпионате «Фулхэм» заработал в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Затем подопечные Паркера влетели «Кристал Пэлас» (1:2) и одержали долгожданную победу в АПЛ, прихлопнув «Вест Бромвич» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Вест Хэма» в грядущем матче оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Фулхэма» — 4.24.

В чемпионате оба клуба заметно хромают и выступают нестабильно. Но в очной игре в рамках дерби будет результативная рубка.

В лучших традициях лондонских противостояний середняков забитые мячи должны влететь в сетку и гостей, и хозяев. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.75. 0