ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы «Фейенорд» — ЦСКАИ эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну Фрагмент матчаОбалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
  • 18:01
    • Гол Шапи признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
  • 21:58
    • Гендиректор «Рубина»: Арбитры привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры
  • 21:48
    • Вилков признался, что дал ложные показания КДК
  • 21:23
    • Манчини сдал положительный тест на COVID-19
  • 20:54
    • «Уфа» спаслась от поражения в матче с «Сочи»
  • 19:53
    • «Реал» — основной претендент на Холанна
  • 19:36
    • Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре
    Все новости спорта

    Порадует ли голами лондонское дерби?

    «Вест Хэм» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Фулхэм»
    Пабло Форнальс
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Фулхэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
    •

    «Вест Хэм»

    Команда из восточной части Лондона находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. За семь матчей она заработала 8 очков, а ее разница голов — 13:10.

    В стартовых двух играх АПЛ «Вест Хэм» остался без набранных баллов. В этих поединках «железные» уступили «Ньюкаслу» (0:2) и «Арсеналу» (1:2). А в третьем туре лондонцы разгромили «Вулверхэмптон» (4:0).

    Между встречами в рамках чемпионата команда Дэвида Мойеса переиграла «Чарльтон» (3:0) и «Халл» (5:1) в Кубке лиги. Но в 1/8 финала данного турнира «молотобойцы» влетели «Эвертону» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    Затем «Вест Хэм» неплохо выступил в АПЛ. В трех встречах «Юнайтед» отобрал очки у «Лестера» (3:0), «Тоттенхэма» (3:3) и «Ман Сити» (1:1). А 31 октября «железные» подпортили нервы «Ливерпулю», но в итоге проиграли на «Энфилде» (1:2).

    «Фулхэм»

    Старейшая команда Лондона сумела выбраться из красной зоны. На данный момент она идет 17-й в таблице с четырьмя очками и опережает конкурентов в борьбе за выживание на 1 балл.

    На старте Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел четыре поражения кряду. В тех матчах «дачники» были слабее «Арсенала» (0:3), «Лидса» (3:4), «Астон Виллы» (0:3) и «Вулверхэмптона» (0:1).

  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • Кто зовет Гризманна на родину, где «Барселона» нашла альтернативу Депаю, кем усилится «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 02/11/2020

    • Между этими поединками команда Скотта Паркера успела провести несколько матчей в рамках Кубка лиги. В данном турнире белые прошли «Ипсвич Таун» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а в 1/8 они крупно влетели «Брентфорду» (0:3).

    Первый балл в чемпионате «Фулхэм» заработал в игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Затем подопечные Паркера влетели «Кристал Пэлас» (1:2) и одержали долгожданную победу в АПЛ, прихлопнув «Вест Бромвич» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вест Хэма» в грядущем матче оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Фулхэма» — 4.24.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В чемпионате оба клуба заметно хромают и выступают нестабильно. Но в очной игре в рамках дерби будет результативная рубка.

    В лучших традициях лондонских противостояний середняков забитые мячи должны влететь в сетку и гостей, и хозяев. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.75. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Волгарь — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бордо — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тамбов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020     Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • Вчера в 00:22
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вест Хэм» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры