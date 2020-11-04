«Зенит» — «Лацио». Прогноз (к. 1.83) на тоталы матча Лиге чемпионов 4 ноября 2020 года

В среду, 4 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с римским «Лацио». Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Лацио».

«Зенит»

«Зенит» с начала сезона провел 16 матчей в различных турнирах и только в трех случаях питерский коллектив не смог отличиться результативным ударом.

Дважды «сине-бело-голубые» ушли с поля без забитого мяча в рамках чемпионата России, когда уступили в Москве 0:1 «Динамо» и расписали мировую с «Локомотивом» (0:0).

Еще один раз дружина Семака не смогла забить в Лиге чемпионов, проиграв в минувшем туре в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:2. Всего в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка питерцы отличились пока только один гол, забив «Брюгге» (1:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Всего за последние восемь матчей Лиги чемпионов «Зенит» забил восемь мячей при 13 пропущенных. В родных стенах эта статистика составляет — 6:5. Отметим, что предстоящий поединок пропустят Малком и Азмун.

«Лацио»

«Лацио» в текущем сезоне провел всего восемь официальных встреч в различных турнирах и только в одном матче римляне не смогли забить хотя бы один гол.

Случилась это с «орлами» в чемпионате Италии, где подопечные Индзаги были разгромлены в Генуе «Сампдорией» со счетом 0:3.

В семи других проведенных играх «небесно-голубые» забили в ворота своих соперников 14 мячей. Так на выходных они положили четыре гола в ворота «Торино» (4:3), один из них провел вернувшийся в строй Чиро Иммобиле.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В текущей Лиги чемпионов «Лацио» провел два матча, забив в них четыре гола при двух пропущенных. В первом туре они дома одолели «Боруссию» Д (3:1), а во втором — сыграли вничью в гостях с «Брюгге» (1:1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.70.

На викторию «Зенита» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.50.

Результативность и российского, и итальянского клубов в текущем сезоне находятся на должном уровне. Обе команды забивают почти в каждом матче, так что ждем и от этого поединка результативного футбола.

Наша ставка и прогноз на эту встречу — ТБ 2,5. 0