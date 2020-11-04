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    В Санкт-Петербурге будет «верховой» матч?

    «Зенит» — «Лацио». Прогноз (к. 1.83) на тоталы матча Лиге чемпионов 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Лацио»
    Чиро Иммобиле
    В среду, 4 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с римским «Лацио». Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Лацио».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 04 Ноября 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:55 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 3.60
  • 2
  • 3.00
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    «Зенит»

    «Зенит» с начала сезона провел 16 матчей в различных турнирах и только в трех случаях питерский коллектив не смог отличиться результативным ударом.

    Дважды «сине-бело-голубые» ушли с поля без забитого мяча в рамках чемпионата России, когда уступили в Москве 0:1 «Динамо» и расписали мировую с «Локомотивом» (0:0).

    Еще один раз дружина Семака не смогла забить в Лиге чемпионов, проиграв в минувшем туре в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:2. Всего в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка питерцы отличились пока только один гол, забив «Брюгге» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Всего за последние восемь матчей Лиги чемпионов «Зенит» забил восемь мячей при 13 пропущенных. В родных стенах эта статистика составляет — 6:5. Отметим, что предстоящий поединок пропустят Малком и Азмун.

    «Лацио»

    «Лацио» в текущем сезоне провел всего восемь официальных встреч в различных турнирах и только в одном матче римляне не смогли забить хотя бы один гол.

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    • Случилась это с «орлами» в чемпионате Италии, где подопечные Индзаги были разгромлены в Генуе «Сампдорией» со счетом 0:3.

    В семи других проведенных играх «небесно-голубые» забили в ворота своих соперников 14 мячей. Так на выходных они положили четыре гола в ворота «Торино» (4:3), один из них провел вернувшийся в строй Чиро Иммобиле.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В текущей Лиги чемпионов «Лацио» провел два матча, забив в них четыре гола при двух пропущенных. В первом туре они дома одолели «Боруссию» Д (3:1), а во втором — сыграли вничью в гостях с «Брюгге» (1:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Зенита» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.50.

    Результативность и российского, и итальянского клубов в текущем сезоне находятся на должном уровне. Обе команды забивают почти в каждом матче, так что ждем и от этого поединка результативного футбола.

    Наша ставка и прогноз на эту встречу — ТБ 2,5. 0

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    «Зенит» — «Лацио». Прогноз (к. 1.83) на тоталы матча Лиге чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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