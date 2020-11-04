«Севилья» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.09) и ставки на Лигу чемпионов 4 ноября 2020 года

«Севилья»
«Севилья» в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов — это, похоже, две разные команды. В еврокубках «Севилья» полностью соответствует своему топовому статусу, чего не скажешь о Ла Лиге.
В Лиге чемпионов «Севилья» уже в стартовом матче показала зубы в гостевой игре с «Челси». Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился вничью 0:0. Команда Хулена Лопетеги спокойно справилась с атаками английского гранда.
Первую победу в текущей ЛЧ «Севилья» одержала на прошлой неделе, выиграв дома у «Ренна». Счет всего лишь 1:0, но по количеству ударов в сторону и створ французских ворот нетрудно догадаться, что испанцы доминировали с первой и до последней минуты.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
И на этом фоне не совсем понятно, почему у «Севильи» столько провалов на внутренней арене. Команда Лопетеги проиграла три последних матча в Ла Лиге, хотя чересчур сложных соперников у нее не было.
После ничейного матча с «Барселоной» в начале октября «Севилья» уступила «Гранаде», «Эйбару» и «Атлетику». Но «Краснодару» все равно не стоит слишком обольщаться.
«Краснодар»
Впечатление от первых матчей «Краснодара» в основном турнире Лиги чемпионов пока неоднозначные. С одной стороны, гостевая ничья в дебютном матче с «Ренном», а с другой — почти унизительное домашнее поражение от «Челси».
Если называть вещи свои именами, «Челси» в каком-то смысла поиздевался над «Краснодаром». Лондонский клуб сначала сделала вид, что ему тяжело, позволил команде Мурада Мусаева провести несколько интересных атак, а после этого уничтожил буквально за 15 минут. «Краснодар» даже не понял, что произошло.
Что было после игры с «Ренном» (1:1)? Неприятные поражения от «Спартака» (1:3), «Челси» (0:4) и «Ахмата» (0:2).
В октябре «Краснодар» провел шесть матчей, в которых потерпел четыре поражения и пропустил 13 мячей. В турнирной таблице РПЛ «быки» опустились на десятое место.
Прогноз и ставка
На победу «Севильи» можно поставить за 1.28, на ничью за 6.65, а на «Краснодар» — за 14.25.
Очевидно, что «Краснодар» еще не готов к Лиге чемпионов. К Лиге Европы — да, а до уровня ЛЧ клуб Сергея Галицкого пока не дотягивает.
Кто-то может не согласиться, но проблема в том числе и в тренере. Молодой Мусаев порой, похоже, не контролирует ситуацию. И просто интересно, сколько в клубе готовы ждать, пока тренер наберется опыта и перестанет допускать элементарные ошибки.
Испанцы не очень часто устраивают голевые фейерверки, но «Севилью» тут вряд ли откажется от возможности улучшить разницу мячей.
Ставка — результат с 1 по 30 минуту — победа «Севильи» за 2.09.
Можно сыграть еще жестче — победа Севильи в интервале с 1 по 15 минуту за 3.42.
«Краснодар» будет в шоке от темпа, в котором будут играть испанцы с первых же минут матча.
Еще один хороший вариант — победа «Севильи» с форой (-1) по итогам первого тайма за 2.53. 0