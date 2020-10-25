«Реал Сосьедад» — «Уэска». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 25 октября 2020 года

«Реал Сосьедад»
Баскский клуб из Сан-Себастьяна на момент начала седьмого тура занимал первую позицию в чемпионате Испании. В 6 играх Ла Лиги команде удалось завоевать 11 очков и забить 10 голов при двух пропущенных.
Новый сезон чемпионата «Реал Сосьедад» начал не очень удачно. В первом туре в гостях бело-голубые расписали мировую с «Вальядолидом» (1:1).
Ничьей закончилось и домашнее противостояние с «Реалом» (0:0). А дебютную победу в сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля добыли в игре с «Эльче» (3:0).
Календарь и таблица испанской Примеры
Затем было поражение от «Валенсии» (0:1). В двух следующих турах Примеры «Реал Сосьедад» взял верх над «Хетафе» (3:0) и «Бетисом» (3:0), а в ЛЕ баскский клуб вырвал победу над «Риекой» (1:0).
«Уэска»
Футбольная команда из одноименного города успела сыграть в шести матчах Примеры. Пока на ее счету имеется 5 очков, а в таблице на момент начала седьмого тура она занимала 16 строчку.
В шести поединках сезона «Уэска» ни разу не победила. В одной встрече было поражение, а в пяти — ничейные исходы. В первом туре сине-гранатовые обменялись голами с «Вильярреалом» (1:1).
А 20 сентября подопечные Мичела потерпели поражение от других выходцев из Сегунды — «Кадиса» (0:2). В следующем поединке была ничья с «Валенсией» на «Месталье» (1:1).
В двух других встречах Примеры голов болельщики не наблюдали. «Оскенцы» заработали по 1 баллу в играх с «Атлетико» (0:0) и «Эльче» (0:0). А в 6 туре «Уэска» обменялась голами с «Вальядолидом» (2:2).
Прогноз и ставка
На победу «Реала Сосьедад» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 3.78, а на победу «Уэски» — 5.70.
В нынешнем сезоне «Уэска» смогла в гостях отобрать очки у «Валенсии» и «Вильярреала».
Но на данном этапе чемпионата баскская команда находится в хорошей форме. В Сан-Себастьяне она не позволит соперникам сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — победа «Реала Сосьедад» с коэффициентом 1.68. 0