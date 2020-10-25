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    Останется ли «Реал Сосьедад» вверху таблицы?

    «Реал Сосьедад» — «Уэска». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Уэска»
    Йон Баутиста
    В седьмом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Уэску». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 25 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Уэска».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Октября 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 6.00
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    «Реал Сосьедад»

    Баскский клуб из Сан-Себастьяна на момент начала седьмого тура занимал первую позицию в чемпионате Испании. В 6 играх Ла Лиги команде удалось завоевать 11 очков и забить 10 голов при двух пропущенных.

    Новый сезон чемпионата «Реал Сосьедад» начал не очень удачно. В первом туре в гостях бело-голубые расписали мировую с «Вальядолидом» (1:1).

    Ничьей закончилось и домашнее противостояние с «Реалом» (0:0). А дебютную победу в сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля добыли в игре с «Эльче» (3:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Затем было поражение от «Валенсии» (0:1). В двух следующих турах Примеры «Реал Сосьедад» взял верх над «Хетафе» (3:0) и «Бетисом» (3:0), а в ЛЕ баскский клуб вырвал победу над «Риекой» (1:0).

    «Уэска»

    Футбольная команда из одноименного города успела сыграть в шести матчах Примеры. Пока на ее счету имеется 5 очков, а в таблице на момент начала седьмого тура она занимала 16 строчку.

    В шести поединках сезона «Уэска» ни разу не победила. В одной встрече было поражение, а в пяти — ничейные исходы. В первом туре сине-гранатовые обменялись голами с «Вильярреалом» (1:1).

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    • А 20 сентября подопечные Мичела потерпели поражение от других выходцев из Сегунды — «Кадиса» (0:2). В следующем поединке была ничья с «Валенсией» на «Месталье» (1:1).

    В двух других встречах Примеры голов болельщики не наблюдали. «Оскенцы» заработали по 1 баллу в играх с «Атлетико» (0:0) и «Эльче» (0:0). А в 6 туре «Уэска» обменялась голами с «Вальядолидом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала Сосьедад» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 3.78, а на победу «Уэски» — 5.70.

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    В нынешнем сезоне «Уэска» смогла в гостях отобрать очки у «Валенсии» и «Вильярреала».

    Но на данном этапе чемпионата баскская команда находится в хорошей форме. В Сан-Себастьяне она не позволит соперникам сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — победа «Реала Сосьедад» с коэффициентом 1.68. 0

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