«Реал Сосьедад» — «Уэска». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 25 октября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Уэску». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 25 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Уэска».

«Реал Сосьедад»

Баскский клуб из Сан-Себастьяна на момент начала седьмого тура занимал первую позицию в чемпионате Испании. В 6 играх Ла Лиги команде удалось завоевать 11 очков и забить 10 голов при двух пропущенных.

Новый сезон чемпионата «Реал Сосьедад» начал не очень удачно. В первом туре в гостях бело-голубые расписали мировую с «Вальядолидом» (1:1).

Ничьей закончилось и домашнее противостояние с «Реалом» (0:0). А дебютную победу в сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля добыли в игре с «Эльче» (3:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

Затем было поражение от «Валенсии» (0:1). В двух следующих турах Примеры «Реал Сосьедад» взял верх над «Хетафе» (3:0) и «Бетисом» (3:0), а в ЛЕ баскский клуб вырвал победу над «Риекой» (1:0).

«Уэска»

Футбольная команда из одноименного города успела сыграть в шести матчах Примеры. Пока на ее счету имеется 5 очков, а в таблице на момент начала седьмого тура она занимала 16 строчку.

В шести поединках сезона «Уэска» ни разу не победила. В одной встрече было поражение, а в пяти — ничейные исходы. В первом туре сине-гранатовые обменялись голами с «Вильярреалом» (1:1).

А 20 сентября подопечные Мичела потерпели поражение от других выходцев из Сегунды — «Кадиса» (0:2). В следующем поединке была ничья с «Валенсией» на «Месталье» (1:1).

В двух других встречах Примеры голов болельщики не наблюдали. «Оскенцы» заработали по 1 баллу в играх с «Атлетико» (0:0) и «Эльче» (0:0). А в 6 туре «Уэска» обменялась голами с «Вальядолидом» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Реала Сосьедад» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 3.78, а на победу «Уэски» — 5.70.

В нынешнем сезоне «Уэска» смогла в гостях отобрать очки у «Валенсии» и «Вильярреала».

Но на данном этапе чемпионата баскская команда находится в хорошей форме. В Сан-Себастьяне она не позволит соперникам сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — победа «Реала Сосьедад» с коэффициентом 1.68. 0