ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2020 года

ПСЖ
«Пари Сен-Жермен» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 15 очков.
Подопечные Томаса Тухеля в текущем сезоне одержали пять побед и потерпели два поражения.
Парижане начали кампанию с поражений от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1), после чего поочередно обыграли «Метц» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0).
В Лиге чемпионов действующий чемпион Франции стартовал с домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2).
После травм у парижан восстанавливаются Хуан Бернат, Мауро Икарди, Марко Верратти, Идрисса Гуйе, Леандро Паредес и Тило Керер.
«Дижон»
«Дижон» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 2 набранными очками.
На счету «сов» нет ни одной победы, две ничьи и пять поражений в семи сыгранных турах.
Команда Стефана Жобара разошлась миром с «Монпелье» (2:2) и «Ренном» (1:1), а также уступила «Анже» (0:1), «Лиону» (1:4), «Бресту» (0:2), «Страсбуру» (0:1) и «Бордо» (0:3).
Среди травмированных у «Дижона» значатся Ромен Амальфитано, Рожер Ассале и Яссин Бензия.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.06, победа «Дижона» — 38.00, ничья — 15.00.
Очевидно, что у парижан не должно возникнуть проблем в домашней встрече с аутсайдером национального первенства.
Впрочем, нам кажется, что букмекеры слегка недооценили «Дижон» или переоценили нынешние возможности команды Тухеля.
Почему? Во-первых, «Пари Сен-Жермен» в середине недели провел изнурительный матч с «Манчестер Юнайтед», а уже сейчас вынужден думать о том, как бы сэкономить силы на игру против «Истанбул Башакшехир».
Во-вторых, у парижан переполнен лазарет, а это значит, что тренерский штаб будет вынужден задействовать резервистов, поскольку в приоритете сейчас еврокубки.
К слову, на прошлой неделе «Ренн» уже сыграл в полсилы с «Дижоном», и это вылилось в ничью — 1:1.
Да, «Пари Сен-Жермен» вряд ли допустит такую же осечку, но почему бы не воспользоваться большой плюсовой форой на гостей? Наш прогноз и ставка — «победа "Дижона" с форой +3,5» за 1.77.
Также возьмем ставку «тотал голов меньше 4,5» за 1.83. У «Дижона» есть шансы сыграть достойно, главное — не расклеиться до стартового свистка. 0