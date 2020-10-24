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    Даст ли аутсайдер бой действующему чемпиону?

    ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Дижон»
    Неймар
    В субботу, 24 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Дижон» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Дижон».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Октября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Дижон Дижон
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.06
  • X
  • 13.00
  • 2
  • 31.00
  • Ставка!
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    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 15 очков.

    Подопечные Томаса Тухеля в текущем сезоне одержали пять побед и потерпели два поражения.

    Парижане начали кампанию с поражений от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1), после чего поочередно обыграли «Метц» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0).

    В Лиге чемпионов действующий чемпион Франции стартовал с домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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    После травм у парижан восстанавливаются Хуан Бернат, Мауро Икарди, Марко Верратти, Идрисса Гуйе, Леандро Паредес и Тило Керер.

    «Дижон»

    «Дижон» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 2 набранными очками.

    На счету «сов» нет ни одной победы, две ничьи и пять поражений в семи сыгранных турах.

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    • Команда Стефана Жобара разошлась миром с «Монпелье» (2:2) и «Ренном» (1:1), а также уступила «Анже» (0:1), «Лиону» (1:4), «Бресту» (0:2), «Страсбуру» (0:1) и «Бордо» (0:3).

    Среди травмированных у «Дижона» значатся Ромен Амальфитано, Рожер Ассале и Яссин Бензия.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.06, победа «Дижона» — 38.00, ничья — 15.00.

    Очевидно, что у парижан не должно возникнуть проблем в домашней встрече с аутсайдером национального первенства.

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    Впрочем, нам кажется, что букмекеры слегка недооценили «Дижон» или переоценили нынешние возможности команды Тухеля.

    Почему? Во-первых, «Пари Сен-Жермен» в середине недели провел изнурительный матч с «Манчестер Юнайтед», а уже сейчас вынужден думать о том, как бы сэкономить силы на игру против «Истанбул Башакшехир».

    Во-вторых, у парижан переполнен лазарет, а это значит, что тренерский штаб будет вынужден задействовать резервистов, поскольку в приоритете сейчас еврокубки.

    К слову, на прошлой неделе «Ренн» уже сыграл в полсилы с «Дижоном», и это вылилось в ничью — 1:1.

    Да, «Пари Сен-Жермен» вряд ли допустит такую же осечку, но почему бы не воспользоваться большой плюсовой форой на гостей? Наш прогноз и ставка — «победа "Дижона" с форой +3,5» за 1.77.

    Также возьмем ставку «тотал голов меньше 4,5» за 1.83. У «Дижона» есть шансы сыграть достойно, главное — не расклеиться до стартового свистка. 0

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    ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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