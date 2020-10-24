ПСЖ — «Дижон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2020 года

В субботу, 24 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Дижон» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Дижон».

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 15 очков.

Подопечные Томаса Тухеля в текущем сезоне одержали пять побед и потерпели два поражения.

Парижане начали кампанию с поражений от «Ланса» (0:1) и «Марселя» (0:1), после чего поочередно обыграли «Метц» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0).

В Лиге чемпионов действующий чемпион Франции стартовал с домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

После травм у парижан восстанавливаются Хуан Бернат, Мауро Икарди, Марко Верратти, Идрисса Гуйе, Леандро Паредес и Тило Керер.

«Дижон»

«Дижон» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 2 набранными очками.

На счету «сов» нет ни одной победы, две ничьи и пять поражений в семи сыгранных турах.

Команда Стефана Жобара разошлась миром с «Монпелье» (2:2) и «Ренном» (1:1), а также уступила «Анже» (0:1), «Лиону» (1:4), «Бресту» (0:2), «Страсбуру» (0:1) и «Бордо» (0:3).

Среди травмированных у «Дижона» значатся Ромен Амальфитано, Рожер Ассале и Яссин Бензия.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.06, победа «Дижона» — 38.00, ничья — 15.00.

Очевидно, что у парижан не должно возникнуть проблем в домашней встрече с аутсайдером национального первенства.

Впрочем, нам кажется, что букмекеры слегка недооценили «Дижон» или переоценили нынешние возможности команды Тухеля.

Почему? Во-первых, «Пари Сен-Жермен» в середине недели провел изнурительный матч с «Манчестер Юнайтед», а уже сейчас вынужден думать о том, как бы сэкономить силы на игру против «Истанбул Башакшехир».

Во-вторых, у парижан переполнен лазарет, а это значит, что тренерский штаб будет вынужден задействовать резервистов, поскольку в приоритете сейчас еврокубки.

К слову, на прошлой неделе «Ренн» уже сыграл в полсилы с «Дижоном», и это вылилось в ничью — 1:1.

Да, «Пари Сен-Жермен» вряд ли допустит такую же осечку, но почему бы не воспользоваться большой плюсовой форой на гостей? Наш прогноз и ставка — «победа "Дижона" с форой +3,5» за 1.77.

Также возьмем ставку «тотал голов меньше 4,5» за 1.83. У «Дижона» есть шансы сыграть достойно, главное — не расклеиться до стартового свистка. 0